Ferrara. Spaccia due dosi di eroina: ventottenne arrestato dai carabinieri

Continua l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri di Ferrara. Nel tardo pomeriggio di ieri, 6 marzo 2025, un equipaggio della Sezione Radiomobile si trovava a transitare in via Oroboni quando, l’attenzione dei militari è stata attirata da una donna che, scesa da un’autovettura in sosta, ha raggiunto un uomo poco distante dalla macchina iniziando a parlarci. Dopo pochi secondi di conversazione, l’uomo ha ceduto due palline di colore bianco alla donna in cambio di alcune banconote. I militari hanno quindi deciso di intervenire raggiungendo i due. Alla vista dei carabinieri lo spacciatore ha tentato la fuga allontanandosi di corsa. L’uomo, un ventottenne di origine straniera, è stato raggiunto immediatamente e bloccato dal capo equipaggio. La donna, invece, raggiunta dall’altro militare, ha consegnato spontaneamente la sostanza stupefacente, risultata essere eroina, per un peso complessivo pari a 2,5 grammi. Lo stupefacente, unitamente al denaro trovato nella disponibilità dello spacciatore, 70 euro in contanti, sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’uomo è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri fino alla mattinata odierna quando, presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana in attesa della celebrazione del processo.

