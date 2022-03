FERRARA: Spaccia in via Ortigara, arrestato dai Carabinieri.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 21 marzo 2022, i Carabinieri di Ferrara, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti nel centro città, ed in particolare nella zona di via Ortigara, ove negli ultimi tempi i cittadini hanno segnalato e lamentato la presenza di numerosi pusher, hanno proceduto al controllo e all’arresto in flagranza di O.C., nigeriano 25 enne , in Italia senza fissa dimora, il quale veniva sorpreso dai militari nell’atto di cedere una dose di eroina ad un tossicodipendente. Dopo la perquisizione ed il sequestro dello stupefacente, gli operanti procedevano alle formalità relative all’esecuzione della misura pre cautelare, dopodiché l’extracomunitario veniva trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Ferrara, in attesa dell’udienza di convalida. Questa mattina, avanti al Giudice Monocratico del Tribunale estense, l’arresto veniva convalidato e l’udienza dibattimentale rinviata ad altra data. Le attività di controllo del territorio, di prevenzione e repressione dei reati in generale e dello spaccio di stupefacenti in particolare, da parte dell’Arma dei Carabinieri, continuerà con assiduità, soprattutto nelle aree cittadine più sensibili.

