FERRARA: Stalking, violenza sessuale e altri gravi reati, arrestato dai Carabinieri

Nel febbraio scorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Ferrara – Nucleo Investigativo e Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale, hanno proceduto al fermo del cittadino pakistano S.A., 27 enne residente in città e regolare sul territorio nazionale, sul conto del quale gli investigatori avevano già raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli articoli 609 bis, ter e quater e 612 bis e ter del codice penale, per ripetuti episodi di atti persecutori – stalking, revenge porn e violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di due ventenni, sue ex fidanzate. I reati sarebbero stati commessi in Ferrara ed Ostellato (FE), con reiterate condotte, comprese tra dicembre 2017 e maggio 2020, nei confronti delle due ragazze, rendendo la vita di entrambe un vero inferno. Sulla base delle denunce delle due giovani vittime e dei numerosi elementi di riscontro raccolti, i militari nel mese di febbraio hanno formulato richiesta di fermo alla Procura della Repubblica di Ferrara, che ha emesso il relativo decreto, sussistendo la concreta possibilità che l’indagato si desse alla fuga rientrando nel paese di origine. La mattina del 10 febbraio 2022 i Carabinieri hanno quindi proceduto a dare esecuzione al decreto di fermo, arrestando il 27 enne pachistano, che è poi comparso il 14 successivo avanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale estense che commutava la misura cautelare in carcere in obbligo di dimora. Il Pubblico Ministero, ritenendo la misura custodiale l’unica più idonea ed adeguata ai fatti contestati e alla posizione dell’indagato, ricorreva in appello ottenendo il ripristino della misura cautelare. Ieri giovedì 13 ottobre 2022 S.A. è stato quindi nuovamente arrestato e condotto al carcere “Satta” di via dell’Arginone, ove attenderà le disposizione della autorità giudiziaria ed il processo.

LIDO DEGLI ESTENSI: Un campionario di droghe in casa. Arrestato dai CC.

Mercoledì 12 ottobre 2022 i Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi (FE), nel corso di un’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti negli ambienti giovanili della costa, hanno proceduto alla perquisizione del domicilio di C.G., 24 enne comacchiese noto agli uffici di polizia, ed hanno rinvenuto e sequestrato, presso la sua abitazione di Porto Garibaldi, oltre ad un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento delle sostanze, un vero e proprio campionario di droghe Ketamina (3,3 gr.), Cocaina (5 gr.) e Hashish (65 gr.), nonché la somma in contanti di 1.100 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. I militari hanno quindi proceduto al sequestro di quanto rinvenuto e all’arresto del giovane che, dopo le formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida ed il processo per direttissima. La mattina del 14 ottobre 2022 il Giudice Monocratico del Tribunale di Ferrara, dopo aver convalidato sia il sequestro che la misura adottata dai Carabinieri, ha condannato l’imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, disponendone la liberazione.

LAGOSANTO: Ingente sequestro di marijuana. Arrestato dai Carabinieri.

Nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico di stupefacenti, nel pomeriggio di mercoledì 12 ottobre 2022, i Carabinieri della Stazione di Lagosanto (FE) si sono presentati presso l’abitazione del comacchiese S.L., 63 enne noto agli uffici di polizia, e lo hanno informato che avrebbero proceduto alla perquisizione del suo domicilio alla ricerca di stupefacenti. L’uomo ha fatto entrare i militari che, a seguito della perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato ben tre chili e mezzo di marijuana. Al termine delle operazioni i Carabinieri hanno quindi arrestato il pensionato che, su disposizione della autorità giudiziaria, è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio con rito direttisimo. Venerdì 14 ottobre il Giudice monocratico del Tribunale estense ha convalidato sia l’arresto che il sequestro, ed ha rinviato l’udienza dibattimentale a seguito della concessione dei termini a difesa, rimettendo in libertà l’imputato.

BONDENO:Coltivazione di marijuana,sequestro ed arresto da parte dei Carabinieri.

Nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio ed in particolar modo dei soggetti di interesse operativo i Carabinieri della Stazione di Bondeno (FE) giovedì 13 ottobre 2022 si sono presentati presso l’abitazione di C.D., 31 enne bondenese, noto agli uffici di polizia, all’atto dell’accesso all’abitazione i militari hanno percepito un forte odore di marijuana, per cui hanno dato corso ad una perquisizione domiciliare. L’operazione ha dato riscontri positivi in quanto gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato 16 chilogrammi di sostanza stupefacente. L’uomo infatti ha realizzato, nelle pertinenze esclusive della sua abitazione, una piccola piantagione di marijuana che è stata sequestrata sia in piante verdi giunte a maturazione sia in foglie ed influorescenze già raccolte ed essiccate, pronte per la vendita/consumazione. In un capanno, sul retro dall’abitazione, è stato reperito anche un essiccatore artigianale dotato di impianto elettrico, lampade e ventilatori. Il bondenese è stato qundi arrestato e, su disposizione della autorità giudiziaria, ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La mattina del 14 ottobre 2022 il Giudice monocratico del Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto ed il sequestro dell’essiccatore e dello stupefacente, concedendo all’imputato i termini a difesa e rinviando l’udienza dibattimentale.

