Ferrara. Tenta di fare rientro nell’abitazione da cui era stato allontanato d’urgenza: 48enne arrestato dai Carabinieri.

Nel primo pomeriggio dello scorso 16 febbraio, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ferrara interveniva presso l’abitazione di una cittadina straniera che, terrorizzata, aveva contattato il numero di emergenza 112 per segnalare che, l’ex compagno, si trovava fuori dall’appartamento pretendendo di entrare. In pochi minuti i Carabinieri giungevano sul posto constatando che l’uomo, identificato in un 48enne, stava suonando insistentemente il citofono chiedendo di entrare nell’immobile. Dagli approfondimenti effettuati dai militari è ben presto emerso che l’uomo, appena pochi giorni prima, era stato colpito da un provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa famigliare. Il 13 febbraio u.s. infatti, l’uomo aveva aggredito la figlia minorenne procurandole delle lesioni refertate dal Pronto Soccorso dell’Arcispedale “Sant’Anna”, venendo per questo motivo allontanato d’urgenza dall’equipaggio intervenuto quella sera sul posto. Le ulteriori verifiche condotte dai Carabinieri hanno permesso di accertare inoltre che, appena poche ore prima, presso il Tribunale di Ferrara, il provvedimento di allontanamento era stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari che aveva inoltre disposto nei confronti del 48enne il divieto di avvicinamento alla vittima. L’uomo è stato quindi arrestato dai Carabinieri e condotto presso il Comando Provinciale di Ferrara dove, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza fino al pomeriggio di ieri quando, presso il Tribunale estense, la misura pre-cautelare è stata convalidata e nei confronti dell’uomo è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Ferrara.

Copparo. Sorpreso con la droga mentre era sul furgone: arrestato 30enne dai Carabinieri.

Lo scorso 17 febbraio i Carabinieri della Stazione di Copparo, durante un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di Copparo, Tresignana e Riva del Po, hanno arrestato un 30enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da alcuni giorni i Carabinieri di Copparo avevano notato uno strano via vai nel centro cittadino ove, ad attirare l’attenzione dei militari, era stata la presenza di un furgone che arrivava in città e si tratteneva nelle aree del centro maggiormente frequentate da giovani e studenti.

Nel giro di poco è stato quindi intrapreso un servizio di controllo straordinario mirato a comprendere i movimenti del soggetto a bordo di quel furgone e, proprio nel pomeriggio dello scorso martedì, una pattuglia della Stazione di Copparo lo ha intercettato e fermato. A bordo è stato identificato un 30enne che, al termine della perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish occultate sulla sua persona. Per meglio comprendere la portata dell’attività di spaccio, gli operanti hanno esteso il controllo all’abitazione dell’uomo dove sono state trovate ulteriori dosi, un panetto di circa un etto di hashish ancora da suddividere, la somma di 200 euro, nonché un bilancino di precisione e il materiale occorrente per il confezionamento.

Al termine delle formalità e dopo aver sequestrato tutto il materiale, il 30enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’A.G. estense, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata odierna il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma, presso la Stazione Carabinieri competente per territorio, per due volte alla settimana.

Portomaggiore e Argenta (FE): Continuano i controlli straordinari dei Carabinieri: 4 denunce e diverse sanzioni.

Nel pomeriggio dello scorso 17 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Portomaggiore e Argenta, per contrastare ogni forma di attività illecita in materia di circolazione stradale, stupefacenti, igiene, sanità e ambiente.

Le attività hanno permesso di controllare oltre 60 persone, 40 veicoli e 4 esercizi pubblici, nonché di denunciare alla Procura estense quattro persone ed elevare diverse sanzioni in materia di detenzione di stupefacenti, igiene negli esercizi commerciali e rispetto dell’ambiente.

Nello specifico:

tre utenti della strada (51enne, 48enne e un 84enne) sono stati sorpresi alla guida delle loro auto con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito dalla legge, facendo così scattare per gli stessi una denuncia per guida in stato di ebbrezza e l’immediato ritiro della patente di guida;

mentre un 28enne è stato trovato in possesso di due coltelli occultati all’interno della propria autovettura, di cui non ha saputo giustificare il porto. È dunque scattata una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere, nonché l’immediato sequestro dei coltelli;

ben sette persone, tra i 22 e i 33 anni, sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di singole dosi di marijuana o hashish, destinate all’uso personale;

parallelamente i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna hanno rilevato delle carenze igienico-sanitarie in un esercizio di ristorazione, al cui titolare è stata elevata una sanzione di 2.000 euro per inosservanza del manuale di autocontrollo HACCP;

infine, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Portomaggiore hanno sanzionato tre persone (un 68enne, un 52enne e una 49enne) per complessivi 2.500 euro, per aver eseguito interventi di potatura o di abbattimento di alberi omettendo le prescritte comunicazioni agli enti preposti.

