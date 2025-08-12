Ferrara. Tenta di introdursi nella casa dell’ex: arrestata dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale.

Quella di ieri sera è stata una serata piuttosto turbolenta per un ragazzo di 28 anni residente a Ferrara. Alle 19 circa infatti, il giovane si era visto costretto a chiamare il 112 in quanto la ex ragazza, una ventisettenne residente in provincia di Forlì Cesena che in passato aveva già avuto comportamenti violenti nei confronti dello stesso, si rifiutava di lasciare l’abitazione del giovane. Sul posto giungeva una pattuglia della Stazione di Villanova di Denore che, dopo una lunga conversazione è riuscita a convincere la ragazza a lasciare l’appartamento. Dopo circa un’ora, la ventisettenne si è ripresentata nuovamente alla porta dell’ex fidanzato suonando insistentemente il campanello e prendendo a calci la porta. L’ex ragazzo quindi, ha richiesto l’intervento di una pattuglia al 112. Sul posto sono nuovamente giunti i carabinieri che si sono approcciati la ragazza nel tentativo di riportala alla ragione. La stessa, in visibile stato di alterazione psicofisica, ha dapprima aggredito verbalmente i militari per poi scagliarsi contro uno degli stessi spingendolo contro l’autovettura di servizio. La giovane è stata quindi bloccata ed ammanettata. Trasportata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, è stata dichiarata in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e trattenuta presso le locali camere di sicurezza. Nella mattinata di oggi, presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto è stato convalidato e nei confronti della ventisettenne è stato disposto l’obbligo di firma presso la Stazione dei carabinieri competente sul luogo di residenza.

