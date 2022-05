FERRARA: Tentano il colpo al Bricoman, scoperti si danno alla fuga a mani vuote

ALLE 01.30 CIRCA DI QUESTA NOTTE, IN VIA BOLOGNA, TRE SCONOSCIUTI HANNO TENTATO DI FORZARE LA PORTA LA CASSAFORTE DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE “BRICOMAN” UTILIZZANDO UNA MISCELA GASSOSA ESPLOSIVA DI OSSIACETILENE. IL COLPO NON E’ ANDATO A BUON FINE IN QUANTO LA SOCIETA’ DI VIGILANZA DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE HA INDIVIDUATO, TRAMITE TELECAMERE, LE OPERAZIONI CHE VENIVANO COMPIUTE DAI MALFATTORI, ED HA INVIATO SUL POSTO UNA PROPRIA UNITA’ CHE HA MESSO IN FUGA LA BANDA. SUL POSTO SONO INTERVENUTI I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI FERRARA CHE HANNO TROVATO LE BOMBOLE DI GAS E GLI INNESCHI ELETTRICI ABBANDONATI. PRATICAMENTE NULLI I DANNI APPORTATI ALL’EDIFICIO POICHE’ NON SI E’ VERIFICATA ALCUNA ESPLOSIONE. SUL POSTO, PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA, SONO INTERVENUTE ANCHE UNA UNITA’ DEGLI ARTIFICERI DEI CARABINIERI ED UNA DEI VIGILI DEL FUOCO. SONO IN CORSO LE INDAGINI DA PARTE DEL NUCLEO OPERATIVO DELLA COMPAGNIA DI FERRARA.

