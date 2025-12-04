Ferrara. Tentata rapina in piazza Trento e Trieste: i carabinieri procedono all’accompagnamento in stato di flagranza di un minore.

Verso le 19 di sabato scorso, due studenti di 14 anni, dopo una passeggiata nel centro storico della città interessato dall’inaugurazione dei mercatini di Natale, si sono recati in via Amendola per riprendere le loro biciclette e tornare verso casa. In tale frangente, tre coetanei a loro sconosciuti si sono avvicinati e hanno chiesto di prestargli qualche euro. Alla risposta negativa dei due ragazzi, i tre hanno cambiato completamente atteggiamento ed hanno iniziato a minacciarli ed a spintonarli per costringerli a consegnare non solo il denaro ma anche i loro cellulari. Le minacce hanno raggiunto il culmine quando, uno dei tre soggetti ha mostrando un coltello da cucina che teneva infilato nei pantaloni. A quel punto, il trambusto creato dal gruppo, ha richiamato l’attenzione del titolare di un bar vicino che è intervenuto in aiuto dei due quattordicenni facendoli entrare nel suo locale e richiamando l’attenzione degli “street tutor” presenti in galleria Matteotti.

Nel frattempo i tre aggressori, continuando ad inveire contro le due vittime, si sono allontanati velocemente percorrendo la stessa galleria. Uno degli “street tutor” presenti, al quale un passante aveva consegnato il coltello utilizzato per la tentata rapina abbandonato dai fuggitivi, allertava le forze dell’ordine tramite il numero di emergenza 112.

Poco dopo, giungeva sul posto un equipaggio della Stazione di San Martino che, messosi immediatamente alla ricerca, riusciva a fermare poco distante il giovane che aveva minacciato i coetanei con il coltello. Lo stesso, identificato in un quattordicenne residente in provincia, veniva quindi portato presso la sede del Comando Provinciale dei carabinieri di Ferrara dove, al termine degli accertamenti, veniva sottoposto alla misura dell’accompagnamento in stato di flagranza per i reati di tentata rapina in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il giovane, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura dei Minori di Bologna, veniva successivamente affidato ai genitori. Il coltello invece, la cui lama è risultata pari a ben 23 cm, veniva sottoposto a sequestro.

I carabinieri fanno sapere che continuano le indagini per identificare i due complici del 14enne fermato.

Terre del Reno (FE). Condannato a più di un anno di reclusione per maltrattamenti in famiglia: arrestato 38enne dai Carabinieri.

Nel pomeriggio dello scorso 3 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Terre del Reno hanno arrestato un 38enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Ferrara per maltrattamenti in famiglia.

La vicenda giudiziaria scaturisce da episodi di violenza domestica commessi nei confronti della ex moglie, tra settembre e novembre 2022, e per i quali l’uomo era già stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, fino a luglio 2025.

Il 38enne, rintracciato dai Carabinieri di Terre del Reno,al termine delle formalità è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara, dove dovrà scontare più di un anno di reclusione.

L’Arma coglie l’occasione per invitare tutte le vittime di violenza domesticaasegnalare e denunciare gli abusi. Grazie alle segnalazioni è possibile intervenire tempestivamente e tutelare efficacemente le persone coinvolte. #PossiamoAiutairvi

