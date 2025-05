Ferrara torna ad essere capitale della danza con Dance Expo in Fiera

Ritmo Danza lancia la terza edizione che stavolta sarà di due giorni

Il 24 e 25 maggio con espositori, spettacoli, grandi campioni e serata danzante

Dopo il successo straordinario delle prime due edizioni, la scuola Ritmo Danza di San Giovanni in Persiceto (BO), realtà ormai consolidata e diffusa su tutto il territorio, dà ufficialmente il via al countdown per la terza edizione di Dance Expo, l’atteso appuntamento dedicato alla Danza Sportiva Dilettantistica. L’evento, in programma il 24 e 25 maggio 2025 presso il quartiere fieristico di Ferrara, si presenta quest’anno con un format rinnovato su due intere giornate all’insegna del movimento, dello spettacolo e della passione.

Dance Expo 2025 sarà un’occasione unica per vivere la danza a 360 gradi: il pubblico potrà immergersi in un mondo fatto di esibizioni, spettacoli, stand espositivi, stage esclusivi e una grande serata danzante aperta a tutti. Ad oggi sono già confermate oltre 40 scuole di danza provenienti da tutta Italia, oltre a partecipazioni internazionali da Bielorussia e Slovenia, a conferma del respiro sempre più ampio dell’iniziativa.

L’evento si inserisce a pieno titolo tra le più importanti manifestazioni sportive dilettantistiche in Italia, rappresentando un ponte ideale tra il puro divertimento e l’agonismo di alto livello. Il pubblico avrà la possibilità non solo di ammirare esibizioni di campioni internazionali, ma anche di avvicinarsi al mondo della danza, sperimentandone in prima persona i benefici sia fisici che psicologici.

All’interno del quartiere fieristico, saranno presenti aziende leader del settore – dall’abbigliamento tecnico alle calzature, dagli accessori ai servizi per ballerini – e sarà possibile incontrare grandi protagonisti della danza, partecipare a workshop e stage formativi e concludere la giornata con la coinvolgente serata danzante, aperta a partecipanti di tutte le età.

Dance Expo 2025 si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per appassionati, professionisti e curiosi del mondo della danza sportiva.

Annunciata la presenza di grande campioni come:

Francesco Esposito e Svetlana Kostenko (Ukraine) Campioni del Mondo Master Dieci Danze

Giovanni Cavallo e Maldivia Polini (Repubblica di San Marino) Vice-Campioni del Mondo South-American Showdance

Roberto Carano e Francesca Francini (Italia) Bronzo ai Campionati del Mondo Danze Standard

Ivan Iacobbe e Ilenia Dalla Bona (Italia) Quarto posto ai Campionati del Mondo Danze Standard

“Quest’anno Dance Expo raddoppia – spiega Michela Natali titolare di Ritmo Danza insieme a Simone Corvini – avremo una giornata intera, sabato 24, dedicata a tutti gli adulti con approcci alla danza sportiva di coppia e al ballo da divertimento, lezioni collettive, lecture e tantissimi espositori mentre la domenica sarà dedicata interamente a bimbi, ragazzi e famiglie a partire dai 3 anni con lezioni , stage, brevetto e l’immancabile appuntamento con le conferenze dedicate ai genitori per essere ‘genitori sportivi’ al meglio e la pista degli spettacoli. Sabato per il 3° anno ospite l’orchestra di Elena Cammarone che farà divertire tutti”

“Siamo alla terza edizione di un evento che sta diventando sempre più importante nel calendario IDSF/ Dancesport Heritage poiché unisce gli appassionati di ballo di coppia alle prime armi ai veri Campioni della Danza Sportiva di ieri e di oggi – è la dichiarazione di Fabio Bosco, Presidente IDSF (International Dance Sport Foundation) – Con due giornate dedicate all’evento, una per gli adulti e una per i giovani e giovanissimi sono certo che i numeri cresceranno perché la voglia di ballare é davvero contagiosa. La Danza Sportiva é un qualcosa di meraviglioso per il corpo e per la mente”

“Un grazie agli organizzatori che sono riusciti, oltre a portare una terza edizione, anche una doppia giornata di eventi – sono le parole dell’assessore allo sport di Ferrara Francesco Carità – questo è un bellissimo segnale. Un evento di carattere internazionale, sono attesi 5000 partecipanti, 1000 in più dell’anno scorso. Quando gli eventi di questo tipo sono in crescita li sosteniamo con ancora più convinzione e, soprattutto quando si parla di un ventaglio così ampio di persone che vivranno la nostra città e le nostre attività unendosi alla nostra fase di promozione del territorio”.

“In ambito fieristico un evento si ritiene consolidato se arriva alla terza edizione – dice Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo – questo non solo ci arriva e lo fa con un trend in crescita sia a livello numerico che qualitativo. Un evento nato e cresciuto a Ferrara,a dimostrazione della nostra attrattività. Grazie agli organizzatori per aver scelto Ferrara e Ferrara Expo”

SABATO 24 MAGGIO 2025 – ADULTI

ORE 9:30 – APERTURA PORTE

ORE 10:30 – PRIMA PARTE:

LECTURE DI APERTURA conoscere il mondo della Danza Sportiva

LA PREPARAZIONE DEL DANZATORE attività pratica di ginnastica e yoga

ORE 13:30 – SECONDA PARTE

BREVETTO DI COPPIA ADULTI (Tango, Quick Step, Samba, Cha Cha cha Mazurka, Polka, Fox Trot, Valzer Lento, Rumba, Jive, Salsa, Bachata

SELEZIONI GARA DI BALLO Valzer Lento e Cha cha cha

ESIBIZIONE COMPETITORI ADULTI E SENIOR classi D, C, B

ORE 17:30 – TERZA PARTE

ESIBIZIONE COMPETITORI SENIOR classi A, AS

LECTURE SHOW con i Campioni della Danza Sportiva e i competitori Master

POMERIGGIO DANZANTE con l’Orchestra Elena Cammarone

FINALE E PREMIAZIONI GARA DI BALLO Valzer Lento e Cha cha cha

DOMENICA 25 MAGGIO 2025 – BABY BAMBINI – RAGAZZI

ORE 9:00 – APERTURA PORTE

ORE 10:00 – PRIMA PARTE

STAGE Baby (3-5 anni), Bambini (6-11 anni) e Ragazzi (12+ anni)

CONFERENZE per genitori e professionisti

LECTURE SHOW con i CAMPIONI della DANZA SPORTIVA

ORE 14:00 – SECONDA PARTE

BREVETTO DI COPPIA Valzer Lento, Tango, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Jive

SPETTACOLI delle scuole partecipanti

PREMIAZIONI E CACCIA AGLI AUTOGRAFI

