FERRARA: Tragico scontro auto-autobus, morta una donna di 36 anni alla guida dell’auto

Oggi pomeriggio, intorno alle 14, si è verificato un tragico incidente in via Copparo, poco prima della rotatoria con via Raffanello, tra Boara e Corlo.

Un autobus di linea, carico di studenti di ritorno da scuola, e un’autovettura sono stati coinvolti in un violento scontro. La conducente dell’auto, una donna di 36 anni, è purtroppo deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’autobus abbia sbandato per evitare la collisione con l’auto, finendo poi in un fosso e inclinandosi su un fianco. Diversi studenti hanno riportato contusioni e ferite lievi e sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di Cona per accertamenti.

Tra i feriti, una ragazza del 1998, incinta, è stata anch’essa soccorsa, ma al momento si apprende che il bambino non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

Foto: Alan Fabbri Sindaco di Ferrara

