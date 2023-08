FERRARA: Trovato in possesso di cocaina e hashish, arrestato dai Carabinieri

Verso le ore 17:00 del 31 luglio, alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, è giunta una chiamata da parte di una giovane, in città per lavoro, per richiedere aiuto a seguito ad un litigio avuto pochi minuti prima con il fidanzato in una via del centro cittadino. Sul posto indicato, pochi minuti dopo, sono arrivate due pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ferrara che hanno rintracciato il ragazzo. Nel corso delle operazioni di identificazione del giovane, i militari hanno notato che all’interno del portafoglio era presente una cospicua quantità di banconote di vario taglio, circa duemila euro e, insospettiti dall’ingente somma, hanno deciso di approfondire il controllo. Raggiunto il domicilio del ventenne, una struttura ricettiva del centro, hanno proceduto alla perquisizione della stanza rinvenendo 17,40 grammi di cocaina e 1,85 grammi di hashish, sostanza immediatamente sequestrata unitamente al denaro.

Dichiarato in stato di arresto, nella mattinata del primo agosto, il giovane è comparso davanti al Tribunale di Ferrara, che ha convalidato l’arresto rimettendolo in libertà in attesa della celebrazione del processo prevista per il 12 settembre p.v..

Una gazzella dei Carabinieri in una foto d’archivio. ANSA/ CARABINIERI +++ HO – NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++

