FERRARA: Verrà presentata alla stampa la partnership tra Confcommercio ed Oversitter

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Nov 21, 2025
Verrà presentata alla stampa la partnership tra Confcommercio ed Oversitter (nell’ambito dei servizi alla Persona), martedì 25 novembre alle ore 11 al V° piano della sede di Confcommercio a Ferrara. Interverranno Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara affiancato dal direttore generale Davide Urban. Per Oversitter saranno presenti Davide Lisa (fondatore della realtà) insieme a Federico Lopes e Paolo Nemoianni. A portare i saluti istituzionali del Comune di Ferrara , l’assessore alle Politiche per la Famiglia e Socio Sanitarie, Cristina Coletti. 

