Ferrara. Viola il divieto di avvicinamento ed aggredisce la madre: arrestato dai Carabinieri.

Nemmeno l’amore di una madre, disposta ad accogliere il proprio figlio nonostante i maltrattamenti e le vessazioni che quest’ultimo non le ha mai risparmiato, è stato in grado di frenare le sue violenze. A porre la parola fine ad una brutta storia di maltrattamenti in ambito familiare ci hanno pensato i Carabinieri delle Stazioni di Portomaggiore e di Ferrara Corso Giovecca. L’indagato, un 44enne residente a Portomaggiore, già sottoposto nel tempo dall’Autorità Giudiziaria alle misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed all’obbligo di firma presso la Stazione di Ferrara C.so Giovecca, in più occasioni le ha violate avvicinandosi all’anziana donna. L’ultimo episodio risale al 10 novembre scorso quando, dopo essere stato accolto in casa dalla mamma, al termine di un litigio insorto per futili motivi, l’ha aggredita violentemente per poi allontanarsi dall’abitazione prima dell’arrivo dei carabinieri. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale venendo successivamente dimessa con prognosi di 30 gg. Gli accertamenti avviati nell’immediatezza dai carabinieri della Stazione di Portomaggiore, hanno portato in tempi rapidissimi all’emissione, da parte del Tribunale di Ferrara, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di Ferrara Corso Giovecca, hanno rintracciato l’uomo nel centro del capoluogo ferrarese e lo hanno immediatamente arrestato. Come disposto nell’ordinanza di custodia cautelare, lo stesso è stato condotto presso la locale casa circondariale ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

