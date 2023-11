FERRARA: Visita del Gen. B. Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, al Comando Provinciale di Ferrara

Martedì 14 novembre il Generale di Brigata Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, ha visitato il Comando Provinciale di Ferrara. Ricevuto presso la caserma di Via della Sala dal Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Di Stefano, l’alto Ufficiale ha incontrato una nutrita rappresentanza dei militari estensi in servizio ed in congedo, rappresentati dal Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Al termine dell’incontro, nel corso del quale il Generale Zuccher ha espresso parole di apprezzamento per la diuturna opera dei Carabinieri di Ferrara a favore della popolazione, il Comandante della Legione ha personalmente premiato il personale distintosi in particolari attività di servizio di quest’anno.

A quattro militari del Nucleo Investigativo (Lgt. Davide Bruni, Mar. Ca. Salvatore Casarano, Mar. Ca. Lorenzo Papi e App. Sc. Francesco Tarantino) è stato consegnato un Encomio con la seguente motivazione “Addetti a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, evidenziando spiccato intuito investigativo ed elevata professionalità fornivano determinante contributo a complessa attività d’indagine che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale di entia cinese dedito alla produzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’arresto complessivo di 19 persone, il deferimento in stato di libertà di ulteriori tre correi e il sequestro di oltre 371 Kg di sostanze stupefacenti di vario genere. Ferrara e territorio nazionale, Dicembre 2018-Marzo 2023”.

Encomio anche al Ten. Col. Luca Treccani e agli App. Sc. QS Maurizio Baccello e Francesco Spadaro, della Compagnia di Comacchio, con la seguente motivazione“Con generoso slancio e spiccata iniziativa, soccorrevano un uomo che a seguito di sinistro stradale era rimasto intrappolato all’interno di un’autovettura ribaltatasi in un canale di scolo, attiguo alla carreggiata. L’intervento consentiva di trarre in salvo il malcapitato scongiurando cosi’ piu’ tragiche conseguenze. Comacchio, localita’ Volania, 13 gennaio 2023”

Medesimo riconoscimento dell’Encomio è stato tributato anche Lgt. Pietro Criseo con la seguente motivazione “Negoziatore addetto al Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, intervenuto, unitamente ad altri militari, in un magazzino adiacente a una abitazione ove un individuo si era barricato minacciando di far deflagrare degli ordigni artigianali, con elevata professionalita’ e ferma determinazione, riusciva al termine di un’estenuante e concitata trattativa, ad ottenere la resa dell’esagitato scongiurando cosi’ tragiche conseguenze. Ferrara, Frazione San Martino, 12 giugno 2023. Per il medesimo intervento, il Comandante della Legione ha consegnato al Cap. Tindaro Caruso, al Lgt. Andrea Seresini e al Car. Badre-Eddine Belahaj un Compiacimento con la seguente motivazione “Evidenziando elevata professionalita’ e ferma determinazione fornivano assistenza al militare negoziatore intervenuto nei confronti di un uomo che, in grave stato di alterazione psico-fisica, si era barricato all’interno di un magazzino minacciando di far deflagrare degli ordigni artigianali. L’apporto fornito contribuiva alla felice risoluzione dell’emergenza, contribuendo ad accrescere la stima e la considerazione dell’Arma nella comunita’. Ferrara, Frazione San Martino, 12 giugno 2023”.

