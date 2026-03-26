Ferrara. Vittima di un “cavallo di ritorno”, minorenne costretto a pagare per riavere il cellulare. I Carabinieri di Porotto identificano e denunciano il responsabile.

I Carabinieri della Stazione di Porotto hanno concluso nelle scorse ore un’efficace attività d’indagine, culminata con il deferimento in stato di libertà di un giovane di 21 anni, ritenuto responsabile del reato di estorsione ai danni di un minore.

L’episodio ha avuto inizio nella serata dello scorso 22 marzo, quando un ragazzo ferrarese di 15 anni, mentre si trovava in via 1° Maggio, è stato avvicinato da due soggetti sconosciuti. Con una mossa repentina, i due si sono impossessati del suo telefono cellulare ma, anziché dileguarsi, hanno intavolato una vera e propria trattativa estorsiva: per rientrare in possesso del dispositivo, il giovane avrebbe dovuto consegnare loro immediatamente la somma di 60 euro.

Spaventato, nel tentativo di recuperare il proprio bene, il minore ha acconsentito alla richiesta, consegnando il denaro e riuscendo così a recuperare il telefono. Il giorno successivo, accompagnato dai familiari, il ragazzo si è presentato presso la Stazione Carabinieri di Porotto per denunciare l’accaduto.

I militari, raccolta la descrizione dei fatti e dei soggetti coinvolti, hanno avviato immediati accertamenti. Grazie alla profonda conoscenza delle dinamiche locali, nella mattinata del 25 marzo i Carabinieri sono riusciti a identificare uno dei presunti autori del ricatto: un 21enne residente in città.

A carico dell’indagato sono stati raccolti solidi elementi di reità in ordine al reato di estorsione e, per tale motivo, è stato denunciato alla Procura estense. Nel frattempo proseguono le indagini per identificare il complice che ha preso parte all’azione delittuosa.

L’Arma dei Carabinieri raccomanda, in casi analoghi, di rivolgersi prontamente alle forze dell’ordine per consentire l’identificazione dei responsabili.

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