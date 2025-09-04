  • Gio. Set 4th, 2025

FESTA DEI GIOVANI DI PIEVE DI CENTO: Il ‘Mondo del Ballo’ apre l’edizione 2025

Giuliano Monari

Set 4, 2025
Una Piazza Andrea Costa gremitissima ha fatto da sfondo all’apertura della 58^ Festa dei Giovani di Pieve di Cento. Sul palco, nella serata di apertura della kermesse che si concluderà domenica 7 settembre, gli allievi e le allieve della scuola di Ballo ‘Il Mondo del Ballo’ presieduta dall’istrionica Mirella Alberghini con i suoi famosissimi ‘cambi d’abito‘, ben 4 durante la serata. La manifestazione ha visto alternarsi ballerini e ballerine di ogni età in un caleidoscopio di musiche, coreografie, colori e costumi; la conduzione della serata è stata affidata a Mauro Malaguti, Giuliano Monari e Angelo Zannarini, la direzione tecnica, impeccabile, condotta ad Andrea Guizzardi.

