Festa della Sfogliata: 8 dicembre, appuntamento con la tradizione gastronomica a Finale Emilia

Saranno una sessantina le maxi padelle di torta degli Ebrei che, venerdì 8 dicembre, l’amministrazione comunale offrirà a chi parteciperà all’appuntamento con la Festa della Sfogliata, con il contributo di Sinergas, delle associazioni incaricate della distribuzione e il supporto logistico del Comitato Commercianti e Attività Produttive di Finale Emilia.

Le associazioni che si occuperanno della distribuzione degli assaggi gratuiti di sfogliata e anicione, offerto da Casoni Liquori, sono Amo, Avis, Croce Rossa e Protezione Civile. Presso la postazione dell’associazione Alma Finalis si potrà invece degustare la sfogliata nella versione kasher, realizzata secondo l’antica ricetta ebraica.

“La festa della Sfogliata – dice il sindaco Claudio Poletti – è una vera festa di popolo alla quale i finalesi partecipano con entusiasmo, sia prestando la loro opera come volontari nelle diverse associazioni che sono coinvolte nell’iniziativa, sia come ‘assaggiatori’ di sfogliata e spettatori degli eventi che vengono proposti. Tanta è anche la partecipazione di chi viene da fuori città: ci sono persone che dal 1994, anno della prima edizione, non mancano all’appuntamento con l’8 dicembre”.

La Festa della Sfogliata prenderà il via già dalla mattinata, alle ore 10.00, quando saranno attivi il mercato dell’ingegno e dell’oggettistica natalizia, il mercato agricolo e il mercato ambulante. In piazza saranno presenti associazioni di volontariato e scuole con varie iniziative, bancarelle, degustazioni e assaggi di prodotti locali per un Natale solidale.

Ci sarà, poi, spazio anche per la cultura e gli spettacoli. A partire dalle 15.00, in via Agnini, di fronte alla Bottega Manigolde, le associazioni Manitese, Alma Finalis e il Tentativo Gruppo Teatro, proporranno pillole di storia finalese. In occasione del decennale della morte di Giuseppe Pederiali, verrà offerto un ricordo dello scrittore attraverso il racconto di una delle sue storie più finalesi: la gata ad Ciarapanèla. Sempre dalle 14.30 prenderanno il via altre iniziative per i più piccoli. A cura di “Un mondo di Avventure” di Milano “Chi ha incastrato Babbo Natale?” offrirà l’opportunità a tutti i bambini di diventare protagonisti di una magica avventura, trasformarsi in elfi, gnomi o folletti. Il Comitato Carnevale dei Bambini lancerà i palloncini con il messaggio augurale scritto dai bambini e il Babbo Natale in slitta, realizzato dai volontari, si muoverà per le vie cittadine. Sarà presente, inoltre, la Casa di Babbo Natale realizzata da Motoclub Lowlanders Mc Modena Low Side. Non mancheranno, infine, pop corn e zucchero filato a cura del Gruppo Gli Zuccherosi. Alle ore 17.00 gli auguri della Banda Rulli Frullini diretta dal maestro Edoardo Samain.

Ad accompagnare l’intero pomeriggio tanta musica con lo spettacolo itinerante “Fiesta” presentato dal Teatro Due Mondi di Faenza e la Magicaboola Brass Band che si muoverà all’interno della manifestazione.

“Sono molto felice – dice l’assessore alla Cultura Elisa Cavallini – di poter vedere esibirsi nella nostra Festa della Sfogliata la compagnia del Teatro Due Mondi, in primo luogo perché so quanto sono bravi e spettacolari, in secondo perché provengono da Faenza, città particolarmente colpita dall’alluvione della scorsa primavera”.

Alla Festa della Sfogliata partecipano: A.M.O., Associazione Culturale Alma Finalis, Associazione Volontari pro Handicappati, AVIS, Basket Finale Emilia, Centro socio-riabilitativo Tandem, Comitato Carnevale dei Bambini, Comitato Genitori della Scuola Secondaria di primo grado “C. Frassoni”, Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia, Fondazione Scuola di Musica “C. G. Andreoli”, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, Gruppo Gli Zuccherosi, Lions Club Finale Emilia, Mani Tese Finale Emilia APS / Manigolde Sartoria circolare/ Manifatti Imperfetti, Motoclub Lowlanders MC Modena Low Side, Pro Loco Finale Emilia.

“Voglio ringraziare di cuore – aggiunge l’assessore Cavallini – tutti coloro che contribuiscono in svariati modi alla riuscita di un evento così complesso, ma anche così importante per la nostra comunità, dalle associazioni di volontariato di ogni genere alle scuole con i loro comitati genitori, dalla scuola di musica al Lions, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e da Sinergas che contribuisce all’acquisto della sfogliata da distribuire alla Casoni Liquori che offre l’anicione che accompagna la sfogliata distribuita e che risponde sempre presente quando c’è da supportare iniziative nel nostro territorio. Senza dimenticare il nostro Ufficio Cultura che si occupa dell’impegnativa organizzazione della manifestazione”.

Durante la giornata, inoltre, potranno essere visitate le mostre “Cheers”, allestita sotto i portici Bertazzoli di via Trento e Trieste, “Roberto Paltrinieri. Finale Anni 50 in bianco e nero”, nell’ex Palazzo della Guardia e “Orfei” presso il Nuovo Cinema Corso.

