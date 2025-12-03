FESTA DELL’IMMACOLATA: Pranzo ‘aperto’ nella Parrocchia di San Pietro

La Parrocchia di San Pietro di Cento, in occasione della Festa dell’Immacolata, organizza per domenica 7 dicembre un pranzo aperto a chiunque voglia trascorrere una giornata in compagnia. Un primo piatto preparato dal Gruppo Animazione della Parrocchia sarà integrato dal contributo volontario che ognuno vorrà portare: una propria specialità, un dolce, un contorno… nel segno della piena convivialità.

L’appuntamento è per le 12.30 in via Cremonino 23 a Cento. Se è possibile, avvisare della propria partecipazione chiamando lo 051902302 o scrivendo un messaggio al numero 3405291442

Grazie mille!

Don Paolo Marabini – Parroco della Parrocchia di San Pietro

Mi piace: Mi piace Caricamento...