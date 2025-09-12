  • Ven. Set 12th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

Festa liturgica dell’Esaltazione della S.Croce all’Oratorio Crocetta  

DiGiuliano Monari

Set 12, 2025
Post letto da: 96

L’Associazione Crocetta odv e la Parrocchia di Penzale con l’obiettivo di valorizzare l’Oratorio della Crocetta e le tradizioni popolari organizzano la 25° edizione della Festa liturgica dell’Esaltazione della S.Croce, nell’area esterna dell’Oratorio, in via di Penzale 39 a Cento per DOMENICA  14 Settembre 2025    

Quest’anno saranno diversi i motivi per festeggiare:

  • Saranno 25 anni dalla Festa alla Crocetta.
  • Sarà l’occasione per ringraziare nuovamente i Soci, Collaboratori e Sostenitori che hanno contribuito alla valorizzazione e promozione, in particolare ricorderemo il dott. Alessandro Falzoni Gallerani che nel 2001 donò l’Oratorio alla Parrocchia di Santa Maria e Sant’Isidoro di Penzale, così da poter iniziare i lavori di restauro.
  • Ricorderemo anche i 23 anni dell’ordinazione sacerdotale di don Enrico parroco di Penzale.
  • Oltre ai tradizionali gnocchini fritti e concerto di campane in collaborazione con l’Unione Campanari Bolognesi nel pomeriggio, concluderemo la giornata con il Vespro solenne con la partecipazione della corale “Sicut Cervus” di Penzale ed i fuochi d’artificio della ditta Polvere Nera di Scardovi Stefano.

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
ECCO LA FIERA DI CENTO N. 441: Il video sul canale YouTube
Set 12, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
Finale Emilia: Inaugura la nuova palestra di via Monte Grappa
Set 11, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
SU IL SIPARIO, CENTO È FIERA!
Set 11, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca