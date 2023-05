FESTIVAL DELL’ATLETICA AL CAMPO SPORTIVO

Si è svolta la seconda annualità del FESTIVAL DELL’ATLETICA presso la pista di atletica di Cento organizzato dall’Istituto Comprensivo “Il Guercino”. Il Festival viene proposto per valorizzare l’impegno degli alunni e delle alunne che seguono un corso pomeridiano aggiuntivo all’orario scolastico, gratuito, grazie alla progettualità della FIDAL, Federazione Italiana di atletica leggera. La sezione di Ferrara, presente alla manifestazione con il referente Riccardo Rubini e la Polisportiva Centese, presente con il presidente Franco Grandi, forniscono un’allenatrice, Eleonora Tassinari, che segue il gruppo supportata dal docente curricolare, Simone Vallieri. Il risultato è che anche quest’anno 40 ragazzi si sono avvicinati all’atletica. Al Festival hanno gareggiato 135 alunni nelle seguenti discipline: salto in alto (svolto in palestra); salto in lungo, getto del peso, staffetta, corsa veloce, diviso per categorie e sesso. L’organizzazione di un evento così complesso è resa possibile grazie alla coordinatrice d’istituto di educazione fisica Carlotta Bregoli, ai docenti in assistenza. I risultati delle gare sono buoni, ”magari tra questi ragazzi e queste ragazze potrà uscire un futuro campione” – auspica la dirigente Anna Tassinari. I classificati ai primi posti delle varie discipline sono stati premiati dall’Assessore allo Sport del Comune di Cento, Vito Salatiello e dai responsabili della Federazione Italiana Atletica leggera, Riccardo Rubini e della Polisportiva Centese, Franco Grandi.

