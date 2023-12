Festività natalizie – Momento importante per le attività di vicinato – nuovi spazi per i parcheggi a Ferrara – il plauso di Ascom e Fipe

La decisione presa dall’Amministrazione comunale di Ferrara di ampliare gli spazi a disposizione per i parcheggi straordinari gratuiti durante le festività 2023/2024 va proprio nella direzione suggerita, nei giorni scorsi, da Ascom e Fipe Confcommercio provinciali, ben consapevoli di quanto siano importanti queste settimane nell’economia delle attività di vicinato, permettendo così una maggiore consistenza di stalli per quanti vorranno recarsi in città”Per il commercio di prossimità in senso ampio – commenta Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara – si tratta di un segnale di disponibilità concreto e giunge in un momento davvero significativo – come per l’appunto gli acquisti delle festività – per dare una risposta alle esigenze del comparto e rendere l’accesso più ampio e gratuito a quanti vogliano trascorrere qualche ora in città”. “Si tratta di un passaggio di sensibilità – soddisfatto anche Matteo Musacci, presidente provinciale di Fipe Ferrara – le attività della ristorazione come del resto le attività di vicinato hanno in queste settimane carichi di prenotazioni significative ed avere spazi di parcheggio supplementari in più significa avere un supporto al nostro lavoro”

