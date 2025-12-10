  • Mer. Dic 10th, 2025

FESTIVITA’ NATALIZIE: Parcheggi natalizi gratuiti a Ferrara estensione oraria – il plauso di FIPE e Confcommercio

Dic 10, 2025
Si avvicinano rapidamente le festività natalizie e con esse sono stati attivati, già a fine novembre, una serie di parcheggi gratuiti e che vedono ora un ulteriore allungamento di orari (fino alle ore 24grazie anche ai suggerimenti ed all’intervento di Confcommercio Ferrara e FIPE: così sarà possibile  un ulteriore e più agevole accesso al centro storico e con esso al consueto quanto atteso shopping natalizio: stiamo ovviamente parlando di stalli straordinari ricavati in viale Cavour, piazza Ariostea (anello interno) e piazza XXIV Maggio. 

“Uno sforzo notevole per l’Amministrazione comunale ed in particolare un ringraziamento al sindaco Fabbri ed all’assessore Carità che hanno reso possibile questo allungamento – commenta con piacere Matteo Musacci, presidente provinciale di FIPE Confcommercio che ha acconsentito ad allungare gli orari di fruizione per permettere di incrementare i flussi di turisti e visitatori che affollavano il centro. Significativo il picco sopratutto l’8 dicembre. Un occasione per venire a Ferrara e poter usufruire di un qualificato e strutturato sistema di accoglienza e ristorazione adatto a tutte le tipologie ed esigenze”.  A fare eco a Musacci, il direttore generale Davide Urban: “In una città definita patrimonio dell’Umanità da Unesco si rafforza la sempre più chiara e forte vocazione turistica con proposte adatte ad un pubblico variegato – dalla mostra di Chagall ai Diamanti così come i video mapping nella chiesa di S.Paolo,   ai 130 km di luminarie  solo per citare alcuni esempi – che permettono a Ferrara di poter di sviluppare ulteriormente il suo appeal turistico”. 

Una città già presa letteralmente d’assalto nel primo fine settimana di dicembre e che propone non solo parcheggi realizzati ad hoc ma sopratutto un ricco calendario di eventi gratuiti particolarmente graditi alle famiglie. 

