Fiducia e determinazione: un ottimo inizio di stagione per la Benedetto 1964

Sono passati due mesi dall’inizio della stagione per la Benedetto 1964 e l’avvio dell’annata ha visto ancora conferme e lo sviluppo di nuovi progetti che evolveranno nell’arco dei prossimi mesi per ampliare un’offerta già ampia in seno alla società centese. “Oltre 250 ragazzi tesserati, di cui più della metà nell’area del minibasket, che rappresenta le fondamenta necessarie per garantire continuità ad un progetto tanto ambizioso quanto utile, formativo e necessario per i nostri giovani; e non mi riferisco solo alla formazione tecnica ma anche e soprattutto alla formazione educativa dei nostri ragazzi, che saranno gli adulti del domani. La stagione sportiva che ci prepariamo a vivere nella sua espressione più intensa ed emozionante sarà quindi, ancora una volta, approcciata con entusiasmo e passione, ingredienti fondamentali sempre presenti in ogni nostra iniziativa” dichiara il Presidente Roberto Spera. La Benedetto 1964 sarà presente al via di 19 campionati fra attività giovanile, minibasket e competizioni di enti di promozione sportiva. Con la squadra “senior” in Divisione Regionale 1 che sta per chiudere il primo quarto di stagione e le giovanili ormai pienamente all’opera, le operazioni sono ormai al 100%: “Siamo impegnati in campionati giovanili di categorie gold ed eccellenza, perché confrontarci ad alti livelli aiuta la crescita dei nostri gruppi e di noi dirigenti, ma scenderemo in campo anche in altri campionati per fare in modo che ragazze e ragazzi possano mettersi in gioco nell’arco di tutto l’anno” ha aggiunto Spera. Una delle grandi novità consiste però nell’introduzione definitiva del ramo femminile della Benedetto 1964 con più di 20 ragazze coinvolte nel corso della stagione che parteciperanno a due campionati regionali e potranno mettersi in gioco più volte nel corso della stagione.





L’aumento dei numeri e della mole di ore in palestra è sostenuta come sempre da uno staff che è sempre più consolidato che si muove con un obiettivo comune: “Trenta persone – e sottolineo trenta – tra collaboratori e volontari che dedicano il loro tempo alle esigenze della società al solo fine di sostenere un progetto esclusivamente rivolto alla comunità, nell’interesse dei giovani e delle loro famiglie”. Il supporto dei volontari e la necessità di una organizzazione stabile è una prerogativa ancora più importante viste le novità portate dalla riforma dello sport. “Siamo consapevoli della difficile congiuntura economica che colpisce l’intero comparto nazionale, dei maggiori adempimenti e oneri che impone la recente entrata in vigore della Riforma dello Sport a cui ci siamo adeguati prima di tutto con un netto cambio di approccio culturale, con la consapevolezza che per gestire bene bisogna conoscere le regole, ma andiamo avanti con serietà ed impegno” chiosa il massimo esponente della società centese che ha voluto ringraziare Sponsor e Amministrazione Comunale per il supporto costante verso il progetto e verso la risoluzione delle inevitabili problematiche che si verificano nel corso dell’anno.

