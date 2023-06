FIERA DI CENTO AD UNA AZIENDA DI FERRARA?

“Se le voci risulteranno vere la nostra partecipazione al bando è da ritenersi vana e, dopo 60 anni, una amministrazione comunale avrà’ deciso che settembre centese e fiera non li deve fare una associazione del luogo”. E’ sul sito Pro Loco di Cento che si legge di una ‘fantomatica’ assegnazione della Fiera centese ad un’azienda ferrarese. Sarà cero? Mentre cerchiamo conferme o smentite il chiacchiericcio in città è già scattato con inevitabili commenti pro e contro. Staremo a vedere. “Erano davvero manifestazioni così brutte che meritavano questo? In foto ciò che ci è sempre piaciuto organizzare per la città” chiosa la Pro Loco nel suo post.

