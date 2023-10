FILIPPO TADDIA: “Dispiaciuto dell’autosospensione del Comitato Cento in vetrina”

“Siamo certamente stupiti e dispiaciuti di questa comunicazione arrivata dal Comitato dei Commercianti Cento in vetrina” (link al nostro articolo) commenta l’Assessore al commercio Filippo Taddia che prosegue “Lo abbiamo visto nascere e il sottoscritto in particolare, lo ha sostenuto sin dall’inizio, facendo attività insieme e promuovendone di autonome. Tra le tante, la raccolta fondi per l’alluvione durante la manifestazione I calici del Guercino, la cocomerata estiva nata dall’iniziativa dei commercianti del centro, e non da ultimo, il lavoro di modifica del calendario della raccolta differenziata per consentire una migliore gestione da parte dei negozianti.”

“La disponibilità al confronto c’è stata, nelle sedi istituzionali così come sotto il portico in piazza. La nostra porta rimane aperta quando il Comitato deciderà di uscire dalla sua auto-sospensione. Da parte nostra, continuiamo a lavorare per stimolare le attività e gli eventi nel centro storico, certi che troveremo la collaborazione di chi è intenzionato a dare il suo contributo per rendere Cento ancora più bella e attrattiva.” conclude l’Assessore.

