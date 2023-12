FINALE EMILIA: In funzione nuove videocamere HD per il controllo del territorio comunale

Sono entrate in funzione in questi giorni le nuove apparecchiature di videosorveglianza full HD con visione a 360° che monitorano alcune aree del territorio comunale. Uno strumento in più per migliorare la sicurezza degli edifici e delle aree pubbliche come scuole, palestre, giardini pubblici, rotonde eccetera.

Sono state installate anche nuove telecamere dotate di sistema di controllo targhe per il monitoraggio dei varchi di accesso al territorio comunale che ancora non erano dotati di queste apparecchiature. “Il controllo dei varchi di accesso che viene utilizzato nel nostro comune e nei comuni limitrofi – dice il vice sindaco e assessore alla Polizia Locale, Michele Gulinelli – assicura alle forze dell’ordine uno strumento di controllo del territorio valido ed efficiente. Altre apparecchiature verranno installate nel corso del 2024 per cercare di garantire ancora maggiore sicurezza ai cittadini finalesi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...