FINALE EMILIA: Iniziati i lavori di ripristino del ‘Ponte Vecchio’

Sono iniziati il 12 dicembre i lavori per il ripristino funzionale di Ponte Vecchio. L’area è già stata interdetta anche al transito ciclo-pedonale per consentire l’esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza.

Un intervento che riguarderà principalmente il rinforzo del piano orizzontale del ponte, attraverso l’inserimento di profili metallici e la revisione della bulloneria. Verranno inoltre create una corsia pedonale e una ciclabile, ricavate a lato della carreggiata centrale. Al termine dei lavori, sul ponte si transiterà a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Transito che sarà precluso ai mezzi pesanti.

