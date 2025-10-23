FINALE EMILIA: L’ex Campo Macerie diventerà un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile grazie a Croce Rossa Italiana

L’ex Campo Macerie diventerà un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile

grazie a Croce Rossa Italiana

Dando seguito all’avviso pubblico di manifestazione di interesse, l’amministrazione

comunale ha assegnato in concessione alla Croce Rossa Italiana Comitato di Finale

Emilia, l’utilizzo del campo macerie comunale di via Mirandola 39/a (ex Coac), a Massa

Finalese.

La concessione è a titolo gratuito per 30 anni, per assicurare stabilità al progetto

presentato da Croce Rossa che si farà carico di tutti gli oneri per la riqualificazione, prima,

e per il funzionamento, poi, dell’area.

È previsto, infatti, un cospicuo investimento da parte di Croce Rossa Italiana per la

creazione di un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile e sostenibilità: un polo

addestrativo certificato e garantito per unità cinofile e operatori speciali che assumerà la

denominazione di “Campo Addestrativo Elpis – CRI Finale Emilia” (“elpis”, termine greco

che significa speranza).

In particolare il progetto integra e rende interoperabili queste specialità:

unità cinofile (UCI): addestramento per la ricerca di persone in superficie e sotto le

macerie;

Già da domenica 19 ottobre, grazie all’intervento di volontari del Corpo Militare ausiliario

delle Forze Armate della Croce Rossa Italiana e del Comitato Locale di Finale Emilia,

hanno preso il via le operazioni e i primi lavori di riqualificazione.Nell’area è prevista la realizzazione di:

I fabbricati già esistenti nell’area verranno resi funzionali alle attività di supporto come

strutture destinate a spogliatoi, locali di servizio e box per i cani, depositi per materiali e

attrezzature, spazi per addestramento idrovore e spazi di accoglienza e logistica, per

briefing e debriefing.

“Il progetto presentato dal Comitato di Finale Emilia della CRI – dice il sindaco Claudio

Poletti – è davvero articolato e complesso, ma riqualificherà un’area abbandonata,

rendendola un centro d’eccellenza per diverse attività di protezione civile con un

investimento ingente, tutto a carico della Croce Rossa e senza alcun onere per la

collettività. Anzi, è prevedibile che le tante attività che vi si svolgeranno (addestramenti,

meeting, altre attività di livello regionale e nazionale) possano generare un significativo

indotto economico per il tessuto commerciale e ricettivo del nostro comune. Naturalmente

l’impegno che la nostra Croce Rossa si è assunta è ingente, per cui chi, aziende e privati,

volesse sostenere questo progetto con proprie risorse, sarebbe certamente ben accetto”.

