Finale Emilia lunedì 8 dicembre festeggia la “Sfogliata”

È il momento della sfogliata: come ogni anno, Finale Emilia celebra la sua specialità
gastronomica più originale: la torta degli ebrei oggi conosciuta da tutti come “sfogliata”.
Nel centro storico di Finale Emilia dalle ore 10.00 alle 18.00 di lunedì 8 dicembre
assaggi di sfogliata e anicione ad offerta libera, mercatini dell’ingegno e
dell’oggettistica natalizia, mercato ambulante, il volontariato, le associazioni e le scuole in
piazza, spettacoli, musica, animazione per grandi e piccini.
L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione della
Fondazione Scuola di Muscia C. e G. Andreoli e il contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Mirandola.
PROGRAMMA
MERCATO DELL’INGEGNO E DELL’OGGETTISTICA NATALIZIA
MERCATO AMBULANTE
IL VOLONTARIATO, LE ASSOCI AZIONI E LE SCUOLE IN PIAZZA
con A.M.O., AVIS, Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia, Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile, Associazione Culturale Alma Finalis, Associazione culturale Nonna Summer,
Circolo musicale “Lato B”, Comitato Carnevale dei Bambini, ProFinale – Eventi & Cultura,
Associazione Volontari Tuttinsieme, Circolo Parco dell’Ovest, Comitato Genitori della Scuola
Secondaria di primo grado “C. Frassoni”, Lions Club Finale Emilia, Fondazione Scuola di Musica
“C. G .Andreoli”, Pro Loco Finale Emilia, Gruppo Gli Zuccherosi, Basket Finale Emilia,
Associazione Sportiva Dilettantistica Harleysti e Paracadutisti
ASSAGGI DI SFOGLIATA E ANICIONE AD OFFERTA LIBERA
presso le postazioni delle associazioni A.M.O, AVIS, Pro Loco Finale Emilia, Nonna Summer,
Parco dell’Ovest e Gruppo Comunale Protezione Civile
ASSAGGI DI SFOGLIATA KASHER
