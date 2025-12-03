Finale Emilia lunedì 8 dicembre festeggia la “Sfogliata”

È il momento della sfogliata: come ogni anno, Finale Emilia celebra la sua specialità

gastronomica più originale: la torta degli ebrei oggi conosciuta da tutti come “sfogliata”.

Nel centro storico di Finale Emilia dalle ore 10.00 alle 18.00 di lunedì 8 dicembre

assaggi di sfogliata e anicione ad offerta libera, mercatini dell’ingegno e

dell’oggettistica natalizia, mercato ambulante, il volontariato, le associazioni e le scuole in

piazza, spettacoli, musica, animazione per grandi e piccini.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione della

Fondazione Scuola di Muscia C. e G. Andreoli e il contributo della Fondazione Cassa

di Risparmio di Mirandola.

PROGRAMMA

MERCATO DELL’INGEGNO E DELL’OGGETTISTICA NATALIZIA

MERCATO AMBULANTE

IL VOLONTARIATO, LE ASSOCI AZIONI E LE SCUOLE IN PIAZZA

con A.M.O., AVIS, Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia, Gruppo Comunale Volontari

Protezione Civile, Associazione Culturale Alma Finalis, Associazione culturale Nonna Summer,

Circolo musicale “Lato B”, Comitato Carnevale dei Bambini, ProFinale – Eventi & Cultura,

Associazione Volontari Tuttinsieme, Circolo Parco dell’Ovest, Comitato Genitori della Scuola

Secondaria di primo grado “C. Frassoni”, Lions Club Finale Emilia, Fondazione Scuola di Musica

“C. G .Andreoli”, Pro Loco Finale Emilia, Gruppo Gli Zuccherosi, Basket Finale Emilia,

Associazione Sportiva Dilettantistica Harleysti e Paracadutisti

ASSAGGI DI SFOGLIATA E ANICIONE AD OFFERTA LIBERA

presso le postazioni delle associazioni A.M.O, AVIS, Pro Loco Finale Emilia, Nonna Summer,

Parco dell’Ovest e Gruppo Comunale Protezione Civile

ASSAGGI DI SFOGLIATA KASHER

