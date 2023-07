FINALE EMILIA: NUOVI CANESTRI PER IL BASKET AL QUARTIERE OVEST

Dopo anni di assenza, richieste da parte di molti e anche una raccolta firme tra tanti giovani e meno giovani, sono tornati i canestri per il basket nell’area del Quartiere Ovest, grazie alla sensibilità della ditta MA.RE. S.N.C. di Vacondio Renzo e c. che li ha donati all’amministrazione comunale e fatti installare.

“In attesa di poter creare un campetto all’aperto funzionale al 100% e che possa servire anche per le manifestazioni sportive del territorio – spiega l’assessore allo Sport del Comune di Finale Emilia, Anna Baldini – ci sembrava indispensabile rispondere alle richieste dei ragazzi, per questo abbiamo indirizzato parte della donazione effettuata dalla ditta MA.RE all’acquisto e alla posa in opera dei due nuovi canestri”.

Dalla stessa azienda, infatti, l’amministrazione comunale ha ricevuto anche una donazione di 350 mq di piastrelle per pavimentazione da destinare alla riqualificazione delle scuole elementari di Massa Finalese.

