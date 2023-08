Finale Emilia. Sostegno al Sistema Sanitario Nazionale: il Comune a fianco della Regione

Sostegno al Sistema Sanitario Nazionale: il Comune a fianco della Regione

Il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, e il vice sindaco e assessore comunale alla

Sanità, Michele Gulinelli, parteciperanno domani all’incontro organizzato, in modalità

webinar, dall’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, durante il quale verranno

individuate le modalità e le iniziative con cui promuovere la proposta di legge di iniziativa

regionale “Sostegno finanziario al Sistema Sanitario Nazionale a decorrere dall’anno

2023”.

La proposta di legge messa a punto dalla Regione Emilia Romagna prevede un

incremento del Fondo Sanitario Nazionale di 4 miliardi all’anno per i prossimi 5 anni, con

l’obiettivo di attestare lo stesso al 7,5 per cento del Prodotto Interno Lordo. Questa

soluzione legislativa assicurerebbe al Sistema Sanitario Regionale la possibilità di

raggiungere la sostenibilità finanziaria che oggi manca.

