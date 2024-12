FINALE EMILIA: Un bando per gli indennizzi alle attività danneggiate dal cantiere di piazza Garibaldi

C’è tempo fino al 24 dicembre per partecipare al bando del Comune di Finale Emilia che ha stanziato 10 mila euro per indennizzi alle imprese ubicate nell’area del cantiere per la riqualificazione di piazza Garibaldi, nella limitrofa via Sauro (per il tratto compreso tra il civico 13/c e il civico 13/d) e in via Generale Malaguti. L’indennizzo verrà quantificato nella misura massima del 100% della quota versata quale TPC/TARI (al netto di IVA) riferita all’anno 2024 emessa da Geovest, a favore degli operatori economici situati nelle zone interessate dal cantiere. Qualora la somma stanziata non risulti sufficiente per tutti gli operatori che avranno presentato domanda, e che sono in regola con i requisiti del bando, il contributo verrà erogato fino ad esaurimento fondi, in proporzione tra gli aventi diritto. Per ottenere il ristoro, i partecipanti al bando devono essere in situazione di regolarità contributiva attestato dal DURC o avere in corso un piano rateizzato di rientro, al momento della presentazione della domanda e alla liquidazione del contributo e devono avere pagato la TPC/TARI anno 2024. Possono beneficiare degli indennizzi i titolari di attività economiche con accesso e/o vetrine poste al piano terra e visibili sulla pubblica via e aperte al pubblico, già insediate ed attive nell’area interessata dal cantiere alla data di pubblicazione del bando. Sono ammessi al contributo: esercizi di vicinato: esercizi che svolgano attività di commercio al dettaglio con una superficie di vendita fino a 250 mq; attività artigianali e di servizio con vendita al pubblico dei propri prodotti tra cui panifici, pizzerie al taglio, rosticcerie, gelaterie e simili; esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; agenzie di intermediazione immobiliare. Sono escluse dalla partecipazione al bando banche, istituti di credito, attività di intermediazione creditizia e simili, attività libero professionali, attività di consulenza, agenzie assicurative, in generale enti che effettuano disbrigo di pratiche tecnico-amministrative, ambulatori e strutture sanitarie. Le domande di adesione potranno essere presentate tramite PEC all’indirizzo comunefinale@cert.comune.finale.mo.it entro la scadenza del 24 dicembre 2024. La domanda dovrà essere presentata sull’apposito modello di domanda con marca da bollo da Euro 16,00 (modulo A), compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal richiedente con firma digitale, o firma autografa, corredate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Per i cittadini stranieri è necessaria una copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi della normativa vigente. Sul sito internet del Comune di Finale Emilia, www.comune.finale.mo.it, il testo completo del Bando e il modulo di partecipazione.

