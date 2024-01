FINALE EMILIA: Un nuovo canale per la sicurezza idraulica dell’area artigianale e industriale di via Miari

Lungo 720 metri, verrà realizzato dal Consorzio di Burana

ed eviterà alle acque del canale Bratellari di finire nel fiume Panaro

Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale è stato approvato un rilevante progetto di adeguamento dell’assetto idraulico del comprensorio di bonifica Bratellari, a cura del Consorzio di Burana.

Il progetto prevede l’adeguamento dei regimi di scolo delle acque del comprensorio, attraverso la realizzazione di un canale della lunghezza di circa 720 metri che devierà le acque raccolte all’interno del Canale Bratellari direttamente nel Canale Collettore delle Acqua Basse.

“Grazie al nuovo canale – spiega l’assessore all’Urbanistica Maria Teresa Benotti – le acque non verranno più convogliate verso il Panaro, con criticità elevate in caso di piene, ma all’interno del canale collettore delle acque basse, già in gestione al consorzio di Burana. Sarà un’opera che garantirà idonei livelli di sicurezza idraulica all’area del polo artigianale e industriale di via Miari e zone limitrofe”.

