FINALE EMILIA: UNA CITTÀ MAI VISTA A SOSTEGNO DELLA ROMAGNA

“Credo che una serata così Finale Emilia non l’abbia mai vissuta”. Questo il primo commento del sindaco Claudio Poletti che aggiunge: “Doveroso ringraziare le circa 600 persone che hanno partecipato alla cena, così come tutti i volontari che le hanno messe a tavola e tutti coloro che hanno collaborato, in particolare le oltre 40 associazioni del nostro territorio comunale, impegnate nell’organizzazione dell’iniziativa, che si sono messe a disposizione e hanno lavorato in grande sintonia”.

Ospitato ieri nei giardini pubblici, l’evento dedicato alla raccolta fondi per le vittime dell’alluvione e delle frane in Romagna, è stato indubbiamente un grande successo e ha testimoniato il grande cuore dei finalesi che hanno dimostrato di non essersi dimenticati di cosa significa la solidarietà, avendone ricevuta tanta dopo il sisma del 2012.

Alla serata hanno partecipato alcune band giovanili finalesi, i Rulli Frullini e i Rulli Frulli, il gruppo musicale “Quelli del lunedì” e il comico forlivese Andrea Vasumi. È intervenuto anche Mirko Casadei, figlio del re del liscio Raul, che si è esibito, insieme alla banda Rulli Frulli, in una originale versione di “Romagna mia” che ha commosso tutti i presenti.

“È stato veramente emozionante – conclude il sindaco – vedere presente tanta gente e soprattutto osservare i volontari di tutte le associazioni finalesi coinvolte, collaborare fianco a fianco con un solo obiettivo: la buona riuscita dell’evento. Hanno dimostrato, ancora una volta, che il volontariato è la vera forza trainante della nostra comunità”.

Non appena saranno note le cifre ufficiali del ricavato, gli organizzatori e l’amministrazione comunale, comunicheranno dove e come saranno utilizzati i fondi raccolti.

