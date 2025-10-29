Finanzieri in congedo a supporto di Prefettura e Procura: firmata la convenzione A.N.F.I. per il potenziamento di legalità e sicurezza

E’ stata sottoscritta stamane a Palazzo Giulio d’Este la convenzione in forza della quale Prefettura e Procura della Repubblica potranno avvalersi della preziosa collaborazione di volontari in congedo della Guardia di Finanza, associati all’A.N.F.I., che metteranno a disposizione, per le rispettive attività istituzionali, competenze professionali ed esperienza maturate nel servizio attivo, in modo completamente gratuito e volontario.

Il documento reca le firme del Prefetto Massimo Marchesiello, del Procuratore Capo della Repubblica Andrea Garau e del Presidente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) Giovanni Pasqualini.

L’accordo ha ufficialmente sancito l’avvio di una nuova importante collaborazione finalizzata al potenziamento delle attività amministrative e di pubblica utilità a beneficio della tutela della legalità territoriale e dell’ordine pubblico. Il supporto dei finanzieri in congedo permetterà di accelerare e migliorare l’efficienza delle attività di interesse generale, nel rispetto delle normative vigenti e nel massimo rispetto della riservatezza e della segretezza degli atti.

I sottoscrittori hanno espresso soddisfazione per questo modello di collaborazione che promette di essere un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni e associazioni del terzo settore per la promozione della legalità e della sicurezza, e nel contempo ringraziato la Cassa di Risparmio di Ravenna per il contributo economico offerto a copertura degli oneri assicurativi e rimborsi spese sostenuti per l’attuazione della convenzione.

La Prefettura di Ferrara ribadisce il proprio impegno nel garantire azioni concrete e coordinate a favore della sicurezza e del bene comune, cogliendo con gratitudine la disponibilità e la professionalità degli associati dell’A.N.F.I. per la realizzazione di questi obiettivi.

