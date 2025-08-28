Finisce 81-72 per la Fortitudo Bologna la seconda amichevole della Sella Cento

La Sella Cento incontra nella seconda amichevole della sua preseason un avversario di grande spessore, la Flats Service Fortitudo di Bologna. Incontro molto sentito fra le tifoserie, che hanno riempito il Centro Sportivo di Zola Predosa che ospita il match.
Quintetto iniziale: Berdini,Conti,Devoe,Davis,Tiberti
Il primo quarto vede protagonista l’americano Gabe Devoe, che guadagna i primi 5 punti della Sella Cento con due and one consecutivi. Grande gestione del tempo in attacco da parte del vice capitano Nicola Berdini, che con un grande recupero porta anche a casa i suoi primi punti. È in grande forma il numero 11 Massimiliano Moretti, che copre
praticamente tutte le zone del campo. Il punteggio resta abbastanza in equilibrio per tutto il tempo, con le squadre che si staccano sempre di pochi punti: il primo quarto termina infatti 18 pari.
Il secondo quarto parte più a rilento rispetto al precedente, con la squadra di casa che si fa trovare più in forma e tiene il vantaggio per tutti i 10 minuti, anche grazie a diversi liberi guadagnati sotto canestro. In questa seconda frazione vede il campo anche l’altro ex della partita Lorenzo Benvenuti, oltre al numero 14 della Sella Cento Matteo Montano. Durante questo tempo, vediamo entrare in regia Nicolas Tanfoglio, che realizza anche una bella tripla. La seconda frazione termina con un netto vantaggio di Flats Service 44-33.
Inizia il secondo tempo del match con il quintetto di partenza, dove vediamo una bella azione dei capitani della Sella Cento: Berdini favorisce un assist a Stacy Davis che realizza una tripla. Il capitano della Benedetto fa un’ottima prestazione di sacrificio, ma non solo: nel giro di pochi minuti si porta a casa un altro tiro da tre su assist del numero 10 Gabe Devoe, altra ottima presenza sul campo. L’ex Montano realizza due triple a cui aggiunge un 2/2 dalla lunetta, portando a casa 8 punti personali.
Entra definitivamente in partita anche Luca Conti, con ottimi recuperi e fornendo diversi assist ai suoi compagni. Questa frazione termina con un parziale che vede in vantaggio Cento per 23-26, che rimane però indietro sul 67-59.
L’ultimo quarto parte con un’ottima tripla di Scarponi, ma nonostante sembri inizialmente equilibrata, con il passare dei minuti la Flats Service guadagna vantaggio grazie a diverse triple e tiri dalla lunetta.
In questi ultimi minuti del match, trova i suoi primi due punti il giovane Leonardo Guerrieri, e si ritaglia minuti anche il play Riccardo Piazzi. L’incontro tra Flats Service e la Sella Cento termina con la netta vittoria di Bologna per 85-72.
Arriva la prima sconfitta per la Benedetto, ma continua la preparazione per la nuova stagione, e la testa va alla prossima amichevole con la Unahotels Reggio Emilia.