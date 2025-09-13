  • Sab. Set 13th, 2025

FINLE EMILIA: Inaugurata la nuova palestra “Bartolomeo Cavallari”

Set 13, 2025
Inaugurata questa mattina la palestra “Bartolomeo Cavallari” di via Monte Grappa a Finale Emilia. Dopo la benedizione della nuova struttura da parte del parroco don Daniele Bernabei, il sindaco Claudio Poletti, affiancato dalla giunta municipale e dai rappresentanti di alcune società sportive finalese, ha eseguito il tradizionale taglio del nastro.

Nel corso dell’inaugurazione, a cui ha fatto seguito l’applaudita esibizione delle giovani pattinatrici dell’Artistic Skating La Torre, è avvenuta anche la donazione da parte dell’Associazione Volontari Pro Handicappati, che si è occupata anche del rinfresco a base di frittelle e gnocchi fritti, di un defibrillatore che verrà collocato a servizio degli impianti del centro sportivo finalese.

