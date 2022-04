La Pro Loco di Cento, unitamente all’Amministrazione Comunale, è lieta di presentare

FIORI E BIMBI 2022.

Sabato 23 e domenica 24 Aprile torna nel centro storico di Cento la manifestazione

dedicata ai bambini e al vivere all’aria aperta. Fiori e Bimbi, nella sua sesta edizione, è

capace di annoverare oltre 20 espositori di diverse tipologie (florovivaistici, complementi

d’arredo giardino, outdoor living, oggettistica a tema e mercatini ed opere ingegno).

Daniele Rubino, Presidente della Pro Loco di Cento, si dice molto contento di poter

riportare le famiglie in Piazza Guercino ed afferma: “Da sabato mattina a domenica sera

saranno allestiti grandi gonfiabili sempre in funzione per un divertimento totalmente

gratuito. Crere un’area “morbidosa” che possa consentire attimi di gioia è l’intento che ogni

volontario della nostra associazione si è prefisso”.

Domenica 24, ad aggiungersi alla già ricca programmazione sarà il Consorzio Versilia

Forte dei Marmi, per l’intera giornata presente a Cento con merce frutto del Made in Italy

che tanto piace.

“Sperando che il meteo sia dalla nostra, prosegue Rubino, la Piazza del Guercino tornerà

a vedere centinaia di bambini pronti a divertirsi fino all’ultimo salto e di famiglie pronte allo

shopping. Dopo questi due anni di pandemia torniamo a vivere tutti insieme il nostro

centro storico, potrebbe esserci qualcosa di più bello?”

Vi aspettiamo sabato 23 e domenica 24 aprile nel centro storico di Cento per un

divertimento assicurato.

“Amiamo la nostra citta –chiude Rubino – ed ogni momento è buono per poter dimostrare

a questo splendi centro storico quanto ci preme riempirlo di persone. Se poi, queste

persone, sono principalmente i bambini….fururo e sreranza delle nostre generazioni ecco

che fare il volontario in Pro Loco assume un significato magico”…in attesa delle prime

riunioni che sanciranno i progetti per la realizzazione del Settembre Centese pro Loco

Cento è pronta a fare la sua, il 23 e 24 Aprile in occasione della sesta edizione di Fiori &

Bimbi.



