Fiscaglia. Aggredisce personale del 118 e militari dell’Arma: arrestato 41enne.

Nella tarda serata dello scorso 28 marzo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore hanno arrestato un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.

I fatti risalgono alle prime ore della sera quando in via Nigrisoli una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Portomaggiore è intervenuta in ausilio al personale sanitario del 118, chiamato a soccorrere un uomo, caduto dalla bicicletta, che si trovava disteso a terra in evidente stato di alterazione psico-fisica. Il soggetto, ostile e poco collaborativo, si è prima scagliato improvvisamente contro gli operatori sanitari, sferrando un violento pugno al petto di un’infermiera 33enne, per poi colpire un militare della pattuglia intervenuta per riportarlo alla calma. Sia l’infermiera che il carabiniere sono dovuti ricorrere alle cure mediche per le lesioni subite, seppur non gravi.

L’aggressore, identificato in un 41enne, una volta bloccato e reso inoffensivo è stato dichiarato in arresto per violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria estense, l’indagato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Portomaggiore, in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata odierna il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma due volte alla settimana presso la Stazione Carabinieri competente per territorio.

Argenta. Furto da oltre 20 mila euro in un agriturismo alle prime luci dell’alba: due arresti.

Nella mattinata dello scorso 29 marzo, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Portomaggiore, congiuntamente ai colleghi della Stazione di Santa Maria Codifiume, hanno arrestato un 40enne e un 34enne, già noti alle forze dell’ordine, per un furto aggravato in concorso presso una nota attività agrituristica della zona.

L’operazione, che rientra nella più ampia attività di contrasto ai reati predatori messa in campo dal Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara, è scattata a seguito di un colpo messo a segno intorno alle prime ore del mattino presso un noto agriturismo della frazione di San Nicolò. Da una prima ricostruzione i due malviventi, dopo aver forzato una porta secondaria della struttura, si sarebbero introdotti all’interno asportando materiale tecnologico di ingente valore, tra cui due computer, un mixer audio e una console professionale completa di schermo e tastiera, per un valore superiore ai 20mila euro.

Il tempestivo intervento dei militari, allertati dal sistema antintrusione della struttura, e l’immediata attività di ricerca dei responsabili, hanno permesso di intercettare e bloccare nelle campagne circostanti i due soggetti, uno dei quali aveva tentato persino di nascondersi in un canale di scolo.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre per i due è scattato l’arresto per furto aggravato in concorso. Ma per il 34enne non è tutto, infatti si è aggiunta l’accusa per la violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di dimora a Ferrara, alla quale era sottoposto. L’uomo appunto, gravato da numerose censure penali, non poteva allontanarsi dalla propria dimora durante le ore notturne.

Al termine delle formalità di rito, i due indagati sono stati trasferiti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Ferrara, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria estense in attesa dell’udienza di convalida. Nel primo pomeriggio odierno il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare presso la Casa Circondariale “Costantino Satta” di Ferrara.

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