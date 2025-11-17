FISCAGLIA. Contrasto allo spaccio di stupefacenti. Ancora un arresto dei Carabinieri.

Prosegue, dopo gli arresti dell’estate scorsa, l’attività antidroga dei Carabinieri nel territorio di Fiscaglia.

Nel pomeriggio di sabato scorso, infatti, i militari della Stazione di Massa Fiscaglia – coadiuvati dai cani “Cloe” e “Aron” del nucleo cinofilo della Polizia Locale di Ferrara – hanno arrestato in flagranza di reato una donna cinquantaquattrenne del posto che, subito dopo aver ceduto, per 20 euro, una dose di cocaina ad un uomo, è stata oggetto di perquisizione del domicilio, dove i Carabinieri hanno trovato circa 35 grammi di cocaina – che sul “mercato” al dettaglio, le avrebbe fruttato fino a 100 euro per grammo – oltre ad un bilancino elettronico di precisione ed altro materiale per il confezionamento in dosi.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura dei Ferrara, la donna è stata rimessa in libertà in considerazione del suo stato di “incensurata”. Le indagini dei Carabinieri continuano.

LIDO DEGLI SCACCHI (FE). Nasconde arnesi da scasso nel suo furgone: denunciato 33enne dai Carabinieri.

Nel pomeriggio dello scorso 13 novembre, i Carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità, hanno denunciato un 33enne alla Procura estense per possesso di arnesi da scasso.

I Carabinieri di pattuglia, nel percorrere le zone residenziali di Lido degli Scacchi, hanno notato un furgone rallentare e osservare le abitazioni circostanti. Insospettiti dal comportamento del conducente e tenuto conto delle numerose segnalazioni di veicoli sospetti, giunte nei giorni precedenti da parte degli abitanti della zona, hanno voluto vederci chiaro fermandolo e procedendo ad una perquisizione personale e del veicolo.

I sospetti si sono rivelati fondati, in quanto all’interno dell’abitacolo sotto il sedile del conducente, sono stati rinvenuti diversi arnesi da scasso, tra cui tenaglie, cacciaviti, guanti antitaglio e una ricetrasmittente portatile. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato, mentre per il 33enne è scattata una denuncia per possesso di ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

