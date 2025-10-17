Fiscaglia e Ostellato (FE): controlli a largo raggio dei Carabinieri portuensi: scattano denunce e sanzioni

Nel pomeriggio dello scorso 15 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Portuense hanno messo in campo un servizio di controllo del territorio a largo raggio, con il supporto dei colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Bologna, del Nucleo Ispettorato del lavoro (N.I.L.) di Ferrara e Nucleo Carabinieri Forestali di Portomaggiore,nei Comuni di Fiscaglia e Ostellato, finalizzato al contrasto delle violazioni in materia di circolazione stradale e di soggiorno degli stranieri, nonché di lavoro, igiene, sanità e ambiente.

Durante le operazioni, oltre a sottoporre a minuziosi controlli 3 esercizi commerciali, 50 persone e oltre 30 veicoli, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità giudiziaria estense un 45enne inottemperante all’ordine di espulsione del Questore e un 40enne che, nonostante avesse il proprio veicolo sottoposto a sequestro e la patente sospesa, ha deciso di rimuovere i sigilli e circolare con il mezzo stesso. Per lui, oltre alla denuncia, è scattata una sanzione amministrativi che supera i 2.000,00 Euro. Nel frattempo i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara hanno denunciato, sempre alla Procura estense, il gestore di un’attività di ristorazione della zona perché non ha svolto i previsti periodi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio, mentre i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna hanno segnalato la stessa attività al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Ferrara, affinché intervenga in materia di manutenzione straordinaria dei locali della cucina.

Infine, i militari del Nucleo Forestale di Portomaggiore hanno ispezionato un magazzino di prodotti fitosanitari, senza rilevare irregolarità.

