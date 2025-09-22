Fiscaglia (FE). Operazione antidroga dei Carabinieri a Migliarino: arrestato 52enne.

Ennesima operazione antidroga svolta in poche settimanedai Carabinieri di Migliarino, a riprova del costante impegno nella lotta allo spaccio anche nei piccoli centri della provincia estense, posti quotidianamente sotto l’attento sguardo delle locali Stazioni Carabinieri.

Nel pomeriggio dello scorso giovedì, i militari della Stazione di Migliarino – con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia portuense e con il prezioso aiuto del cane “Franca”, un bellissimo esemplare di pastore belga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna – hanno arrestato un 52enne della zona, che deteneva – tra luogo di lavoro e abitazione – circa 300 grammi di cocaina e quasi un etto di hashish. Oltre al materiale necessario per il taglio, il confezionamento e la successiva vendita dello stupefacente, che sulle piazze di spaccio avrebbe fruttato complessivamente quasi 30.000 euro, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 6.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo, dichiarato in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato accompagnato, come disposto dall’A.G. estense, nel carcere di Ferrara in attesa dell’udienza di convalida. Nella tarda mattinata odierna il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto disponendo, inoltre, la misura degli arresti domiciliari per l’indagato.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

