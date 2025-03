FORZA ITALIA DI CENTO: Rinnovo della segreteria e Congresso comunale, Fausto Pareschi nuovo Segretario comunale

Si è tenuto il congresso comunale centese di “Forza Italia” per il rinnovo della Segreteria del Partito , che è stato allargato a 25 componenti.

Introdotto dal coordinatore uscente geom. Fausto Pareschi, ha dato inizio ai lavori il dott. Matteo Fornasini (assessore del Comune di Ferrara e responsabile regionale dei dipartimenti di “Forza Italia”), che si è complimentato con gli amici centesi per l’impegno profuso nella realizzazione di questo congresso, che dimostra come “Forza Italia” di Cento voglia crescere sempre più come una “identità del territorio” .

Ha preso poi la parola la Dottoressa Valentina Castaldini (consigliere regionale e coordinatrice regionale “Emilia” di “Forza Italia”), che ha illustrato le iniziative del gruppo in Regione che hanno avuto esito positivo, nonostante il gruppo sia in netta minoranza.

Hanno poi portato un saluto il Sindaco di Cento dott. Edoardo Accorsi, il vicepresidente della Provincia Alessandro Guaraldi di FdI, il segretario comunale del PD Alessandro Cortesi e la rappresentante della lista “Noi che…” Tiziana Balboni. Un saluto anche da parte dei rappresentanti di categoria: Graziano Gallerani, presidente provinciale di Confartigianato; Stefano Gallerani di Confagricoltura; Giordana Govoni della Fondazione ANFFAS “Coccinella Gialla”.

Il coordinatore Pareschi ha poi dato lettura della lista dei prossimi 25 consiglieri e della mozione politica in appoggio a tale lista. Lista e mozione sono poi stati approvati per acclamazione, con Fausto Pareschi che, in base alle nuove disposizioni, assumerà il nuovo incarico di Segretario comunale di “Forza Italia”.

In conclusione sono intervenuti i responsabili di settore: il prof. Salvatore Amelio, l’ing. Adriano Orlandini e il geom. Sandro Balboni.

Una simpatica bicchierata ha concluso il Congresso centese di “Forza Italia”.

