FORZA ITALIA FERRARA: INCONTRO SUL TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI CON L’ON. ERICA MAZZETTI

Ferrara, 30 marzo 2026 – Si è svolto presso la Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna un incontro promosso da Forza Italia Ferrara sul tema “Il Testo Unico delle Costruzioni: verso un piano per l’abitare”, alla presenza dell’onorevole Erica Mazzetti, responsabile nazionale del Dipartimento Lavori Pubblici di Forza Italia, dei rappresentanti delle associazioni di categoria CNA Costruttori, Confartigianato Costruzioni e dell’Ordine dei Geometri. Ad aprire i lavori il vice coordinatore regionale Matteo Fornasini, insieme all’onorevole Davide Bergamini e a Vittorio Anselmi, responsabile del Dipartimento Urbanistica di Forza Italia Ferrara, che hanno sottolineato come “Forza Italia Ferrara sia da sempre vicina alle imprese, al territorio e alle associazioni di categoria, promuovendo momenti di confronto concreti con esponenti nazionali del partito in grado di portare le istanze locali ai tavoli romani. Continueremo a lavorare in questa direzione – hanno aggiunto – rafforzando il dialogo con il tessuto produttivo e sostenendo iniziative che possano tradursi in interventi normativi concreti a favore del territorio”. Nel corso del suo intervento, l’onorevole Erica Mazzetti ha illustrato i punti chiave della proposta di riforma: “Serve una digitalizzazione completa del settore, con una modulistica unica su tutto il territorio nazionale e interamente online. Un altro passaggio non più rinviabile è l’introduzione del fascicolo digitale del fabbricato: un unico documento che raccolga tutte le informazioni, dalle provenienze catastali all’attestazione energetica. È un investimento iniziale, ma rappresenta un risparmio concreto per cittadini e imprese”. Mazzetti ha inoltre evidenziato la necessità di aggiornare gli standard edilizi: “Abbiamo norme datate, mentre le esigenze sono cambiate. Tutti questi interventi sono contenuti nel Testo Unico delle Costruzioni, una proposta che punta a rilanciare il settore e che intendiamo portare a compimento entro la fine della legislatura”. Nel corso dell’incontro, il vicepresidente della Camera di Commercio Paolo Govoni ha avanzato la proposta di predisporre un documento condiviso con le associazioni di categoria presenti, raccogliendo al suo interno le principali proposte emerse durante il confronto, con l’obiettivo di portarle all’attenzione dei livelli istituzionali competenti. Un momento di confronto concreto tra istituzioni, politica e mondo produttivo, con l’obiettivo di costruire soluzioni efficaci per il rilancio del settore edilizio e lo sviluppo del territorio.

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