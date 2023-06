FORZA ITALIA FERRARA: Oggi salutiamo Silvio Berlusconi, fondatore del centrodestra italiano, un gigante tra gli statisti ed uno dei più rilevanti ed influenti tra i politici e gli imprenditori del nostro Paese

Oggi salutiamo il fondatore del centrodestra italiano, un gigante tra gli statisti ed uno dei più rilevanti ed influenti tra i politici e gli imprenditori del nostro Paese. Un uomo che ha fatto la storia d’Italia, la cui scomparsa è una perdita gravissima per tutti.Un innovatore, i cui valori, ideali e la sua visione sono la più importante eredità politica e rappresentano un patrimonio straordinario che è e resterà per sempre e che per questo continuerà e sarà portata avanti con ancora più forza ed impegno da tutti noi. A lui saremo sempre graditi e proseguiremo la nostra attività politica nel solco dei suoi ideali ed insegnamenti.

– Coordinamento provinciale Forza Italia Ferrara

