FORZA ITALIA IN PIAZZA A CENTO PER RACCOGLIERE FIRME A DIFESA DELLA FIERA E SETTEMBRE CENTESE

Forza Italia Cento, dopo aver contribuito con Lega, Fratelli d’Italia e la lista civica Avanti Cento alla raccolta

firme (7070 firme raccolte in 20 giorni) ed a presentarle in Regione, a corredo della petizione finalizzata ad

evitare il depotenziamento dell’ospedale Santissima Annunziata di Cento, ancora una volta fa proprie le

preoccupazioni della cittadinanza che , a seguito del comunicato dell’AUSL di Ferrara dello scorso 23/05/2023

che ha sospeso temporaneamente il servizio del punto nascite dal 1 giugno per carenza di personale, è

totalmente preoccupata ed irritate insieme, a fronte della maniera con cui le decisioni prese sono state

profilate ai cittadini, su un tema in merito al quale deve essere posta la massima attenzione.

In un momento come quello che stiamo affrontando, dove è in discussione la rimodulazione del Pronto

Soccorso cittadino, sulla base del più ampio progetto di riforma dell’intero sistema di emergenza Regionale,

l’Amministrazione Comunale, che è presente ai tavoli di lavoro, tra cui anche quello della Conferenza

Territoriale Socio Sanitaria (Ctss) e quindi a conoscenza delle scelte praticate, deve tutelare ed aggiornare

puntualmente i cittadini sulle decisioni che andranno ad incidere sull’efficienza del proprio territorio ed

ancora con maggiore forza se si tratta della tutela della salute dei propri cittadini.

Considerato che il giorno antecedente l’emanazione del comunicato dell’Ausl ha avuto luogo il Consiglio

Comunale, dal quale non è emersa alcuna notizia in merito, e non pare credibile che l’Amministrazione non

ne avesse notizie, non si ritiene giustificato il ritardo ed il modo con cui è emersa l’irrevocabile problematica.

Tra l’altro Consiglio Comunale che è stato particolarmente acceso e che ha visto la difficoltà per le opposizioni

poter esprimere fino in fondo il loro pensiero ed al riguardo vogliamo dare pure solidarietà al capogruppo

Calderone di Fratelli d’Italia.

Ricordiamo che anche a fine del 2021 lo stesso reparto ospedaliero del punto nascite è stato oggetto di

un’altra sospensione del servizio, procurando non pochi disagi all’utenza e soprattutto incertezza per le future

mamme sulla scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi sentendosi tutelata per sé stesse e per chi sta per

nascere.

Evidentemente il problema non è stato scongiurato e non sono state promosse attività, percorsi, sinergie

affinché il problema non si ripresentasse.

L’amministrazione comunale, invece di interessarsi di un nodo cruciale per la salute e il futuro del territorio,

ha preferito intestarsi ciò che non gli appartiene: la Fiera di Cento, e non solo. Questa storica manifestazione

è stata ideata e portata avanti da decenni dalla Pro Loco di Cento che ora si vede scippato senza tante scuse,

la paternità dell’evento che porta a Cento interessi, lustro, benessere. Vogliamo credere che siano solo

interessati e ingolositi del prendersi l’onore delle inaugurazioni e dei tappeti rossi per attività e manifestazioni

che altri hanno gestito, piuttosto che far piazza pulita di attività ed associazioni che ritengono scomode.

Forza Italia, sempre attenta alle esigenze e necessità inderogabili dei cittadini, sarà presente in piazza

Guercino a Cento nella giornata di domenica 28 maggio, per confrontarsi con i cittadini, per nuove adesioni

ed anche per raccogliere firme a salvaguardia della storicità della Fiera e del Settembre Centese

Mi piace: Mi piace Caricamento...