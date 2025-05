FRANCESCA CALDARONE (FDI): “LA BIBLIOTECA È INAGIBILE E IL SINDACO GUARDA ALTROVE”

Da troppi anni la Biblioteca Civica è chiusa. Un intero pezzo di storia e cultura centese murato dietro l’indifferenza di chi oggi guida il Comune. Accorsi prometteva “ricostruzione”, “cura della città”, “attenzione alla cultura”. Parole vuote, fumo negli occhi. Oggi la verità è sotto gli occhi di tutti: ha tradito Cento.

La Biblioteca non è solo un edificio: è identità, memoria, sapere. Eppure è ancora inagibile, abbandonata, dimenticata. Il sindaco non ha avuto il coraggio – o la volontà – di affrontare il problema, ha fatto post, interviste, passerelle. Ma i fatti? ZERO e intanto tutto resta fermo, tutto marcisce.

Nel frattempo, i libri più antichi – pezzi unici del nostro patrimonio – rischiano danni irreversibili.

Accorsi è troppo impegnato a fare il sindaco da copertina per occuparsi della città reale. Ma questa città – quella vera – è stanca. È stanca di un’amministrazione che parla ma non agisce, che promette ma non mantiene, che dice “ci stiamo lavorando” da anni mentre tutto crolla.

