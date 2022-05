Francesca Caldarone, interroga l’amministrazione Accorsi “dopo che si sono visti aumentare ingiustamente l’IRPEF dallo 0.6 allo 0.8%”

Il Consigliere Capogruppo Francesca Caldarone, interroga l’amministrazione Accorsi per chiedere di fare un passo indietro sulla scelta di aumentare le tasse dei cittadini centesi, dopo che si sono visti aumentare ingiustamente l’IRPEF dallo 0.6 allo 0.8% e sottolinea l’importanza di stare vicini ai cittadini in questo delicato momento.

“Si lavori per il territorio e in modo più puntuale, visto che a pochi mesi dall’insediamento si è già verificato un grave ritardo nel rispetto delle tempistiche di approvazione del rendiconto che doveva essere avvenire entro il 30 di aprile. Mi domando dov’è finita quella sinistra che l’anno scorso, pur avendo Toselli una proroga per l’approvazione, gridò allo scandalo facendo quasi sciogliere il consiglio comunale con strumentalizzazioni politiche che per fortuna non ci appartengono, perché a differenza loro, anziché criticare, lavoriamo proponendo soluzioni”. Di seguito il testo protocollato.

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA: “Aumento addizionale Irpef ”

PREMESSO CHE

Dopo l’approvazione del bilancio previsionale, con i soli voti della maggioranza, i Cittadini Centesi hanno visto un aumento della tassazione con l’incremento dell’addizionale Irpef dallo 0,6% allo 0,8%, che inciderà sulle tasche dei lavoratori e dei pensionati centesi per circa €1.200.000.

CONSTATATO CHE

Questo aumento di tassazione, arriva in un periodo storico dove a causa della Pandemia ancora in corso, della guerra tra Russia e Ucraina e del rincaro bollette, la capacità di spesa delle famiglie è drasticamente diminuita.

CONSTATO INOLTRE CHE

Questa amministrazione ha voluto tale aumento per coprire i presunti flussi mancanti dell’Imu sugli immobili inagibili.

PRESO ATTO CHE

Come di prassi dopo il sisma del 2012, anche quest’anno il Governo della Repubblica italiana tramite l’approvazione del Decreto Sostegni Ter con l’art. 22 bis, prevede un flusso di entrate verso i Comuni Italiani che fanno ancora parte del cratere del terremoto, compreso il Comune di Cento.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE SE:

Sia intenzione dell’amministrazione provvedere al ripristino dell’addizionale Irpef allo 0.6% riportandola ai valori degli anni precedenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...