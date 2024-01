FRANCESCA CALDARONE: “Non lascio la politica nonostante gli attacchi personali, anzi, lotterò ancora con maggiore convinzione per il bene della mia città”

C’è stato un momento alcuni mesi fa, in cui ho pensato di lasciare seriamente la politica, dopo che mi hanno dato della poco di buono davanti alle mie figlie e paragonato a Vanna Marchi sui social.

Ho avuto modo di riflettere e di capire che, non posso stare lontana dalla voglia di lottare contro i politici che antepongono gli interessi di partito al bene dei cittadini, non posso abbandonare Cento e sperare che possa tornare come la città che ricordo da bambina, quando ancora era sicura e curata, quando c’era chi ci credeva e avrebbe fatto di tutto per migliorarla.

In Consiglio Comunale, continuo ad essere messa a tacere dal Presidente quando esprimo un’opinione che non piace alla sinistra centese, ma non permetterò a nessuno di fermare le mie battaglie.

A quasi 3 anni dall’insediamento di questa amministrazione, i cittadini di Cento e delle frazioni, hanno perso dei servizi importanti e vivono nell’abbandono più totale.

Questo sindaco, non lotta per i cittadini ma accetta in silenzio le decisioni di Bonaccini che si presenta a Cento, solo quando deve tagliare qualche nastro o salire sul Palco del Carnevale per farsi fotografare e farsi pubblicità per future candidature!

A Cento siamo stanchi di questa politica, politica che non ha come priorità le esigenze della Nostra Città, una politica che spegne le luci d’inverno lasciando al buio i ragazzi mentre vanno a scuola, che non agisce contro gli spacciatori e i delinquenti che si aggirano per la piazza indisturbati in pieno giorno, che non fa nulla per rendere i parchi sicuri, che non investe per agevolare il commercio, che litiga con le associazioni, che non aggiusta le strade (Via degli Orologi a parte), che toglie i parcheggi dell’ospedale dedicati ai pazienti e ai visitatori, che approva i bilanci sulla sanità nonostante siano proiettati a chiudere i reparti del nostro Ospedale come già accaduto per la maternità e a depotenziare il Pronto soccorso, che preferisce non debellare il degrado ma investire su un dormitorio che costerà milioni di Euro di soldi pubblici e che verrà costruito in pieno centro, politica che assume dipendenti senza migliorare nessun servizio per i centesi.

La città è governata da persone saccenti che dimostrano ogni giorno la propria incompetenza e che sopravivvono denigrando l’avversario per nascondere le loro inadeguatezze, politici che fanno finta che vada tutto bene, che sfoggiano il sorriso sui giornali, pensando che la gente non abbia occhi per guardare e testa per capire.

Cento, Renazzo, Casumaro, Corporeno, Reno Centese, XII Morelli, Alberone, Buonacompra, Molino Albergati sono stati letteralmente abbandonati, hanno perso servizi e hanno creduto alla grande bugia raccontata da questa amministrazione durante la campagna elettorale.

L’unica salvezza per la città, rimane sperare nelle dimissioni anticipate di questa amministrazione, prima che sia troppo tardi per iniziare a lavorare seriamente ed esclusivamente per il bene dei cittadini e non per quelli di partito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...