FRATELLI D’ITALIA CENTO IN CONTINUA CRESCITA

Il partito di Giorgia Meloni cresce anche sul territorio centese superando già, al 30 settembre, quota 110 tesserati.

Spiega così il Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia Cento Alessandro Guaraldi:<< Sono davvero entusiasta del risultato raggiunto da Fratelli d’Italia in tutta la Provincia di Ferrara, in particolar modo a Cento dove abbiamo superato quota 110 tesserati. Questo successo è sicuramente merito del Presidente Giorgia Meloni e dei nostri esponenti Nazionali, ma devo ringraziare anche tutto il coordinamento che si è messo in gioco per ottenere questo importantissimo risultato, in particolar modo Francesca Caldarone, Luca Parmeggiani, Roberto Tassinari e il Presidente onorario Cesare Govoni, i quali non si sono mai risparmiati per le varie attività sul territorio.

Questo 2023 ci ha portato sempre più a contattato con la cittadinanza: banchetti, raccolte firme per l’ospedale, incontri, conferenze e l’apertura settimanale della sede sono state tutte iniziative volte ad informare e raccogliere le segnalazioni dei centesi.In attesa del congresso provinciale del 25 novembre e del futuro congresso comunale posso confermare che Fratelli d’Italia continuerà ad esser presente sul territorio per dar voce a tutta la cittadinanza. Per questo motivo voglio ricordare che il tesseramento è ancora aperto ed ogni martedì e venerdì dalle 18 alle 20 ci potrete trovare nella sede di Corso Guercino 51/a.>>

