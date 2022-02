FRATELLI D’ITALIA CENTO INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE SULLO STATO DEL PONTE DI VIA BOSCHETTI A CASUMARO

Il Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia Cento Guaraldi Alessandro presenta un’interrogazione urgente sullo stato del ponte situato presso l’intersezione di via Boschetti e via Maestra a Casumaro.

Spiega Guaraldi: ” Nei giorni scorsi l’argine del ponte presente alla fine di via Boschetti è franato coinvolgendo anche parte della strada adiacente. La situazione sta velocemente peggiorando, creando un pericolo tangibile per chi attraversa il ponte. Infatti, la frana è situata proprio sotto le tubature che, a ridosso del ponte, attraversano il canale. Le manutenzioni, avvenute negli anni, hanno portato ad un costante allargamento degli argini, creando una situazione di precarietà al ponte che vede i suoi ancoraggi sempre più esposti ed instabili.Ricordiamo inoltre che, a poche centinaia di metri, è crollato un altro ponte sullo stesso canale e quindi questo rimane l’unico punto di collegamento utilizzabile.Come Fratelli d’Italia chiediamo quindi all’amministrazione di attivarsi tempestivamente, in particolar modo dopo le recenti scosse di terremoto, e di rivolgersi agli enti competenti per mettere in sicurezza l’area interessata.”

